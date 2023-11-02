بشراكة "التعليم".. "تأهيل" لمهارات التميز تنمّي 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية

قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة “تأهيل” لتنمية مهارات التميز، إن شركتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على تنمية 5 من مداس التكنولوجيا التطبيقية، بجودة عالمية، مع شريك فنلندي.

وجاء ذلك خلال توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برتوكول تعاون مع شركة “تأهيل” لتنمية مهارات التميز، لتدريب شباب التعليم الفني وفق ما تحتاجه سوق العمل في المجالات المهنية والفنية داخليًا وخارجيًا.

وأتى التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة “تأهيل” لتنمية مهارات لتميز، في إطار الاتجاه الإستراتيجي للدولة نحو مبادرات تلبية الاحتياجات المباشرة لسوق العمل المحلي والدولي، بهدف إعداد طالب التعليم الفني والتدريب المهني بالمهارات الفنية والوظيفية التي تمكنهم من سد الفجوة في الطلب على المهن الجديدة التي لم تدخل في مسار التعليم الفني.

وأضافت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة “تأهيل” لإدارة مهارات التميز، أن الشركة إنما تهدف للتصدي لتحدي البطالة ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يضمن برنامج “تأهيل” للتميز في مهارات التعليم والتدريب المهني التركيز على التعليم والتدريب المتميزين، لتقليل عدم تطابق المهارات وتعزيز مرونة سوق العمل والحفاظ على الاستدامة، بناء على الحلول القائمة على الطلب، لإحداث تأثير إيجابي كبير.

وتابعت إن فرع الزراعة، على سبيل المثال، يهدف إلى إعداد المتدرب للعمل في الزراعة، فضلًا على فروع السياحة والضيافة المستدامة، بينما فرع التكنولوجيا والصناعة يُعنى بالشركات المصممة والمصنعة، إضافة إلى فرع الطاقة المستدامة المستمدة من المصادر الطبيعية، مشيرة إلى أن فرع الخدمات اللوجستية والبحرية يضمن للمتدربين الانخراط في العمليات والإجراءات الآمنة للنقل، ناهيك عن فرع استخراج المياه والصرف الصحي المعني بطرق توفير المياه ذات الجودة العالية، وكذلك فإن فرع البناء والتشييد يهتم بإدارة وصيانة البنية التحتية التي تدعم البناء الحديث.

وتعمل شركة “تأهيل” بشراكات مع أصحاب العمل والحكومات، لتحديد الكفاءات والمهارات اللازمة، وفقًا للأسواق الوطنية والدولية، لتحسين توافر ونوعية القوى العاملة المحتملة والحالية، عبر خدمات متنوعة من خلال فروع متعددة.

ومما يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسلك نهجًا في تنمية التعليم الفني، وكان آخرها تعاون مشترك مع شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية MTBI وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم (التعليم حياة) لإنشاء مدرسة مصر الحيوية للتكنولوجيا التطبيقية، والمتخصصة بمجالات الصناعات التكنولوجيا الحيوية، في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي.