اقتصاد وأسواق

«بشاي للصلب» تلحق بـ«عز» وتخفّض أسعار الحديد 200 جنيه للطن

أعلن مصنع بشاي للصلب خفض أسعار الحديد بواقع 200 جنيه للطن، بداية من الأسبوع الحالي، في ظل حالة من التراجع في الأسعار بالسوق المحلية. كشف خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، في تصريحات، لـ"المـال"، أن شركة بشاي أرسلت…

عمر سالم 5:38 م, الثلاثاء, 7 يناير 20 5:38 م, الثلاثاء, 7 يناير 20

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أعلن مصنع بشاي للصلب خفض أسعار الحديد بواقع 200 جنيه للطن، بداية من الأسبوع الحالي، في ظل حالة من التراجع في الأسعار بالسوق المحلية.

كشف خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، في تصريحات، لـ”المـال”، أن شركة بشاي أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بخفض الأسعار نحو 200 جنيه للطن ليسجل الطن تسليم أرض مصنع نحو 10 آلاف جنيه، ولا تتضمن نولون النقل ورسومًا أخرى.

وأضاف أن “بشاي للصلب” يعد ثاني مصنع يعلن خفض أسعاره بعد إعلان حديد عز خفض أسعار الحديد، كما أنه من المرتقب أن تقوم باقي شركات ومصانع الحديد بخفض الأسعار تباعًا، رغم ارتفاع الأسعار العالمية لخامات الحديد “البيليت” إلى 425 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 400 دولار، الشهر الماضي.

وأرجع الدجوي التراجع إلى حالة الركود في المبيعات، بالإضافة إلى تزايد المخزون في المصانع، مما اضطر الشركات إلى تقديم حوافز لتحريك الطلب على المنتجات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المستهلكين ينتظرون انخفاض الأسعار مجددًا، وتركيزهم فى الوقت الحالى ينصبُّ على شراء الأطعمة والملابس، والاحتفالات الخاصة بالكريسماس.

وكشف الاتحاد العربى للحديد والصلب أن استهلاك مصر حاليًّا أقل من عام 2009، والذي شهد أعلى استهلاك فى تاريخ هذه الصناعة، ويستحوذ الأفراد منها على 50%، بينما تستهلك المشروعات القومية والبنية التحتية شاملة المدن الجديدة والأنفاق نحو 30%، لافتة إلى أن الطاقات الإنتاجية تصل إلى 14.2 مليون طن، وأن الإنتاج الفعلي يصل إلى 7.7 مليون طن، كما يبلغ فائض الإنتاج في السوق نحو مليون طن منذ عام 2017.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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