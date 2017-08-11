بشاي للصلب تقفز بالطن لقيمة 11750 جنيهًا

محمود​ زكي رفعت شركة بشاي للحديد والصلب سعر الطن، بداية من اليوم الجمعة، بنحو 200 جنيه للطن، ليصل سعره إلى 11400 جنيه تسليم أرض المصنع شاملًا ضريبة القيمة المضافة، مقابل 11200 جنيه. قال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، لـ"المال"، إن الشركة أبلغت الوكلاء بتس

محمود​ زكي

رفعت شركة بشاي للحديد والصلب سعر الطن، بداية من اليوم الجمعة، بنحو 200 جنيه للطن، ليصل سعره إلى 11400 جنيه تسليم أرض المصنع شاملًا ضريبة القيمة المضافة، مقابل 11200 جنيه.





قال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، لـ”المال”، إن الشركة أبلغت الوكلاء بتسليم الطن للتجار والوكلاء بسعر 11660 جنيهًا شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن سعر البيع للمستهلك سيصل إلى 11750 جنيهًا للطن مع مراعاة فروق النولون.

وأكد أن زيادة الأسعار بهذه الطريقة تصيب المبيعات لدى التجار والوكلاء بانخفاض كبير وحالة من الركود.