«بشاي للصلب» تعلن زيادة تاريخية في أسعار الحديد اليوم .. والطن يقفز 500 جنيه

زيادة جديدة أعلنها مصنع حديد بشاي للصلب ، والتي تعد أولى الشركات التى تعلن عن أسعارها خلال شهر مارس الجاري ، حيث قامت برفع أسعار

اليوم في مصر بواقع 500 جنيه للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الأربعاء 1-3-2023.

وكشف محب شفيق احد تجار مواد البناء ، أن مصنع حديد بشاي للصلب أخطر الوكلاء منذ قليل بما يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 29 ألف جنيه تسليم أرض مصنع ، بدلا من 28.5 ألف جنيه خلال فبراير الماضي.

وأوضح شفيق في تصريحات ل” المال ، ان الزيادة الجديدة هي الاولى للشركة خلال الشهر الجاري بعد اعلان زيادة الشهر الماضي بواقع 1100 جنيه للطن .

وتختلف أسعار الحديد في مصر وفقا لعدد من العوامل ابرزها الشركة المصنِّعة ،ووفقا للجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع انتاج الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وتوقع شفيق وصول سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد بشاي للمستهلك بسعر 29.5 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه

وقال محمد سيد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، أن هناك استقرار في سعر الدولار امام الجنيه مؤخرا ، كاشفا تراجع الطاقة الانتاجية في بعض المصانع مؤخرا .

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من المصانع و التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

ويترقب السوق اعلان مصنع حديد عز عن أسعار الحديد اليوم في مصر بعد ان شهد ثبات خلال فبراير عند 26985 جنيهً، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا

ويصل حجم انتاج مصر من حديد التسليح تلى حوالى 7.9 مليون طن ، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية