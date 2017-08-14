بشاي للصلب تصل بالطن إلى 12 ألف جنيه

محمود زكي: كشف محمد فاوي، رئيس شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، أن شركة بشاى للصلب قد رفعت طن الحديد إلى 12 ألف جنيه للطن شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة وذلك للمستهلك. وأضاف فاوي في تصريحات لـ"المال" أن الشركة رفعت القوام السعرية لها اليوم بقيمة 150 جنيها للطن ليصل سعره تسليم أرض المصن

محمود زكي:

كشف محمد فاوي، رئيس شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، أن شركة بشاى للصلب قد رفعت طن الحديد إلى 12 ألف جنيه للطن شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة وذلك للمستهلك.

وأضاف فاوي في تصريحات لـ”المال” أن الشركة رفعت القوام السعرية لها اليوم بقيمة 150 جنيها للطن ليصل سعره تسليم أرض المصنع حوالي 11500 جنيه مضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن سعر الطن يصل إلى الوكلاء والموزعين بقيمة 11700 جنيه للطن وذلك مع مراعاة فروق النولون.

وأكد أن زيادة الأسعار بهذه الطريقة تصيب المبيعات لدى التجار والوكلاء بانخفاض كبير وحالة من الركود.