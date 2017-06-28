بشاي للصلب ترفع الطن 380 جنيها

رفعت شركة بشاي للحديد والصلب سعر الطن بداية من اليوم 28 يونيو بنحو 380 جنيها للطن، ليصل سعر الطن إلى 10280 جنيها تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، مقابل 9900 جنيه.

وقال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء لـ”المال”، إن الشركة أبلغت الوكلاء بتسليم الطن للتجار والوكلاء بسعر 10400 جنيه شاملة 13% ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن سعر البيع للمستهلك سيصل إلى 10500 جنيه للطن مع مراعاة فروق النولون.

ولفت إلى أن ارتفاع الـسعار يأتي على خلفية الزيادة العالمية للمعادن خاصة البيليت، إضافة إلى زيادة الفائدة في البنوك مما يزيد من الضغط على مصنعى الحديد.