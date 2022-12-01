بشاي للصلب ترفع أسعار الحديد اليوم 1320 جنيها للطن لتسجل الأعلى في مصر

علمت المال من محب شفيق احد تجار مواد البناء عن اعلان مصنع بشاي للصلب زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر نوفمبر الحالى بواقع 1320 جنيه للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الخميس 1-11-2022.

واضاف في تصريحاته، إن مصنع حديد بشاي للصلب سجل الاعلي سعرا في مصر بعد ابلاغه لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر نوفمبر ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 21204 جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر طن الحديد في مصر

واكد شفيق استمرار تراجع الطاقة الانتاجية لعدد من المصانع مشيرا الى ان سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد المصريين للمستهلك بسعر 21.5 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

واضاف ان أسعار الحديد اليوم باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

واشار الى ان احد اهم اسباب ارتفاع سعر الحديد يرجع الى زيادة سعر الدولار امام الجنيه ما تسبب في ارتفاع تكلفة الانتاج.

واعلن مصنع حديد المصريين زيادة اسعاره بواقع 800 جنيها ليبلغ الطن 20350 جنيها ، فيما ارتفع حديد السويس للصلب والذي يسجل نحو 20350 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم 17550 جنيهً، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا

يذكر ان مصانع الحديد في مصر تنتج حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت في الوقت الذي تستهدف فيه زيادة صادراتها للخارج ، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية