بشاي للصلب ترفع أسعار الحديد اليوم في مصر 400 جنيه للطن

أعلنت شركة بشاي للصلب زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر لشهر أغسطس لتكون 17900 جنيه شامل الضريبة تسليم أرض المصنع مقارنة مع أسعار الشركة نهاية شهر يوليو الماضي 17500 جنيه لحديد بشاي.

وقال محب شفيق أحد تجار مواد البناء ، إنه من المرتقب أن تعلن باقي المصانع عن أسعارها الجديدة ، ومازال حديد عز يسجل 17670 ألف جنيه، وجميعها شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

وكانت شركة بشاي للصلب قد أعلنت عن آخر زيادة لها نهاية يونيو الماضي لتسجل أسعار الحديد لديها في حينها 17500 جنيه ليرتفع الطن مجدداً بنحو 400 جنيه للطن ، بالتزامن مع تراجع في الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا ليسجل أعلي سعر في مصر.

وما زالت الشركات المنتجة تستعد للإعلان عن أسعارها على التوالي، ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد بشاي للمستهلك بما يتخطى نحو 18.2 ألف جنيه أو أكثر شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتختلف أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

ويشتكي التجار من نقص المعروض من حديد التسليح ، كما أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائهم ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وأضاف شفيق أنه من الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع سعر الدولار امام الجنيه مما أثر على الأسعار المحلية.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.