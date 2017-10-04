بشاي للصلب تخفض طن الحديد 110 جنيهات

محمود زكيقال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن شركة بشاي للصلب خفضت القوائم السعرية لمنتجاتها، وذلك بقيمة 110 جنيهات للطن.وأضاف، في تصريحات لـ"المال"، أن طن الحديد سجل 11970 تسليم أرض المصنع، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، مقارنة بـ12080 جنيها في سبتمبر.



محمود زكي

قال محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن شركة بشاي للصلب خفضت القوائم السعرية لمنتجاتها، وذلك بقيمة 110 جنيهات للطن.

وأضاف، في تصريحات لـ”المال”، أن طن الحديد سجل 11970 تسليم أرض المصنع، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، مقارنة بـ12080 جنيها في سبتمبر.

وأشار إلى إن الشركة أبغلت الوكلاء والموزعين بخفض الأسعار بداية من اليوم، مشيرًا إلى أن الطن يصل إلى التجار والوكلاء بـ12150 جنيه، شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن السعر النهائي للمستهلك حوالي 12300.

كانت شركة حديد عز، المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، قد ثبتت أسعار الحديد بداية من أكتوبر عند 12500 جنيه للمستهلك.