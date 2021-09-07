بشاي عن استيراد السلع بمواصفات أوروبية: الأسعار ممكن ترتفع بس الغالي تمنه فيه

أكد أنه سيحد من دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ويخدم الاقتصاد المصري، بالإضافة لميكنة عمليات الجمارك.



قال متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة وعضو الشعبة العامة للمستوردين إن توجه استيراد السلع بمواصفات أوروبية “الأسعار ممكن ترتفع معه شويه بس الغالي تمنه فيه”.

وأوضح أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه ميناء الإسكندرية، بعدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقًا للمعايير والمواصفات الأوروبية بدءًا من مارس المقبل؛ سيحد من دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ويخدم الاقتصاد المصري، بالإضافة لميكنة عمليات الجمارك.

وأكد في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” أن هناك نحو 18 ألف مستورد كما ذكر تقرير وزير المالية وكان من المفترض ن يتم الانتهاء منه بحلول 1 اكتوبر لكن للحاجة لبعض الوقت طلبنا التأجيل لوقت حتى يتم الانتهاء من الإجراءات”.

وشدد على أن عمليات التسجيل عبر ” السيستم ” تشهد بعض البطأ في الخطى في إجراءاته الخاصة به وكثير من المستوردين ماضين قدماً في إنجاز ذلك قائلاً : ” الموضوع محتاج شوية وقت فيه بطء شديد في إدخال البيانات الخاصة بالموردين لكن رغم ذلك نتابع كشعبة كافة المستوردين وذلك عبر عقد سلسلة من الندوات لارساء فهم للمنظومة الجديدة في أذهان المستوردين وأهمية القانون الجديد الذي سيدخل حيز الانفاذ مارس القادم عبر مواصفات سي إي”

وعن العوائد المتوقعة على قطاع المستوردين سواء من خلال تطبيق المواصفات أو ميكنة الجمارك قال بشاي : ” إخضاع السلع المستوردة للمواصفات القياسية سيحد من دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ويخدم الاقتصاد المصري. وبالتالي يقلص حجم التجارة العشوائية ويعزز من إعادة تنظيم منظومة الاستيراد”.

وشدد على أن قانون اي سي اي سيسرع من إجراءات التخليص الجمركي ويمنع التهريب والقضاء على التجارة العشوائية مما يقلل نكدس السلع في الموانيء”.

واستدرك: “ولكن ألية التنفيذ بحسب بشاي لازالت تشهد بعض المعوقات التي يجب القضاء عليها أهمها ثقل السيستم أثناء إدخال البيانات لضغط الطاقة الاستيعابية الخاصة به بالاضافة لوجود بعض المشكلات المرصودة لدى الشعبة من بعض المستوردين في قطاعات مختلفة الامر الذي يتطلب وجود مزيد من المرونة لمساعدة المستوردين في توفيق أوضاعه مع السلع القياسية.

وأضاف: ” مشكلة الشعب أنه قبل دخول القانون لحيز التنفيذ أنه اعتاد توفيق اوضاعه في الدقيقة 90 من المباراة”.

وأوضح أن المواصفات الاوروبية من اعلى المواصفات العالمية وهي مهمة للاقتصاد المصري موجهاً رسالة للرئيس قائلاً : هنعمل كل مايفيد الاقتصاد المصري ويرفع من شأنه لكن تنحتاج بعض الوقت فقط “.

وفقا لقول بشاي، فإن بتطبيق معايير أكثر دقة سيزيد الأسعار بالأسواق، ولكن في المقابل السلعة ستتمتع بجودة أعلى قائلاً : ” الغالي تمنه فيه يعني هتشتري حاجة بسعر عالي بس بجودة رائعة”.