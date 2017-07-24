بشاي تفقز بسعر الحديد إلى 11 ألف جنيه للطن

عمر سالمرفعت شركة بشاى للصلب، أسعار منتجاتها بداية من 24 يوليو الحالى، إلى 10720جنيه للوكلاء، لتصل إلى نحو 11 ألف جنيه الطن للمستهلك، بدلاً من 10900 جنيه منتصف الشهر بزيادة قدرها 100 جنيه.وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة "الماسية" لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت

عمر سالم

رفعت شركة بشاى للصلب، أسعار منتجاتها بداية من 24 يوليو الحالى، إلى 10720جنيه للوكلاء، لتصل إلى نحو 11 ألف جنيه الطن للمستهلك، بدلاً من 10900 جنيه منتصف الشهر بزيادة قدرها 100 جنيه.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة “الماسية” لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته إلى 10720 جنيها أرض المصنع، مضافا إليه سعر النولون ” النقل” بدلاً من 10620 منتصف الشهر الحالى.

وأوضح الدجوي فى تصريحات لـ “المـال” اليوم الاثنين، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10800 جنيها، على أن يصل إلى المستهلك بـ 11 الف جنيه.

