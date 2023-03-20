بشاير رمضان.. أمين نقابة الفلاحين يعلن انخفاض أسعار الدواجن واللحوم والأسمدة الزراعية

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية وفي مقدمتها اللحوم والدواجن وعدد من السلع الأخري، وكذلك الأسمدة الزراعية بداية شهر رمضان المعظم، وذلك تيسيرا على المواطنين والفلاحين وأسرهم بجميع محافظات مصر.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن بشاير الشهر الكريم بدأت بانخفاض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن، وبالتالي تراجع السعر في المحلات والأسواق للجمهور، وهو خبر جيد خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم، كما تراجعت أسعار الدواجن في سعر الفراخ البيضاء، وبالنسبة لسعر الكتكوت الأبيض فتراجع أيضا.

وأضاف أمين نقابى الفلاحين فى تصريحات اليوم الإثنيين،أن مديريات التموين بالمحافظات طرحت لحوما تشادية بأسعار مخفضة، داخل المنافذ التابعة لوزارة التموين، بينها منافذ معرض «أهلا رمضان» الثابتة والمتحركة، فضلا عن منافذ صرف التموين والشوادر التابعة للمحليات، وأن أسعار اللحوم التشادية تبدأ من 130 جنيها وتصل إلى 145 جنيها للكيلو في المحافظات، لافتا إلى أن اللحوم التشادية هى بلدي وليست مجمدة، ويتراوح سعرها من 130 حتى 145 جنيها للكيلو وفقا لموقع التوزيع، لإضافة مصروفات النقل والشحن والقرب والبعد عن مراكز الشحن والتوزيع، وسوف يتم تغظية كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

كما شهد سوق الخضراوات استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع إقبال المواطنين على الشراء، استعدادا لشهر رمضان المبارك، ومن المتوقع انخفاضها مع اقتراب موسم العروة الصيفية، وأن الأسواق غنية بكل أنواع الخضراوات في ظل وجود حالة من الاستقرار فيما يخص أسعار الخضروات وانخفاض أسعار أنواعا معينة مثل البصل.

وأوضح أبواللوز، أن الفترة الحالية تشهد إقبالا من جانب المواطنين على شراء الخضراوات خاصة شراء الأنواع القابلة للتخزين، وتتمتع الأسواق بوفره في البطاطس والطماطم والباذنجان والثوم والبصل متوقعا انخفاض الأسعار أكثر وأكثر، إذ يتراوح سعر الطماطم ما بين 5.4 إلى 6.75 جنيه، والبطاطس ما بين 5.5 إلى 6 جنيه، والكوسة بين 5 إلى 7 جنيهات، فيما يتراوح سعر البصل بين 9 إلى 15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء ما بين 19 و25 جنيها،وسعر الخيار البلدي يتراوح ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه، بينما يتراوح سعر البسلة ما بين 13 إلى 15 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 10 إلى 12 جنيها، بعدما وصل إلى 13 جنيها، ويتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 الي 5.5 جنيه، والثوم ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

وقال أبواللوز إن الدولة والحكومة تقوم حاليا بدعم وتوفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين، لزيادة مقدرتهم على مواجهة الظروف الحالية وتدعيم قدراتهم الإنتاجية رغم ارتفاع أسعار الاسمدة عالمياً، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 75 مليار جنيه (نحو 3 ملايون طن سنوياً)، وقامت الحكومة بعمل منظومة للرقابة على تداول الأسمدة المدعومة. في إطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح ، وهناك دور رقابي كبير من الحكومة فى الوقت الحالي لخفض وضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.