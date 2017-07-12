بشاى للصلب يرفع سعر طن الحديد إلى 10900 جنيه

عمر سالمأعلنت شركة بشاى للحديد والصلب عن زيادة أسعار منتجاتها، بداية من 13 يوليو، عند 10500 جنيه أرض مصنع، لتصل إلى نحو 10900 جنيه للمستهلك، بدلًا من 10650 جنيه.قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن شركته أرسلت إخطارًا لوكلائها بأن سعر الطن تمت زيادته عند 10625 أرض الم

عمر سالم

أعلنت شركة بشاى للحديد والصلب عن زيادة أسعار منتجاتها، بداية من 13 يوليو، عند 10500 جنيه أرض مصنع، لتصل إلى نحو 10900 جنيه للمستهلك، بدلًا من 10650 جنيه.





قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن شركته أرسلت إخطارًا لوكلائها بأن سعر الطن تمت زيادته عند 10625 أرض المصنع مضافًا إليه سعر النولون “النقل” بدلًا من 10350 جنيهًا بداية الشهر.

وأوضح الدجوى، فى تصريحات، لـ”المـال”، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10800 جنيه، على أن يصل الطن للمستهلك إلى 10900 جنيه.

وأشار الدجوى إلى أن الشركات غير ملتزمة بالتسليمات بشكل شبه كامل، كما أن هناك ارتفاعًا فى أسعار الخامات، حيث وصل سعر طن البيليت إلى 450 دولارًا، بالإضافة إلى أن قلة المعروض بالسوق فى الوقت الحالى هو ما يرفع الأسعار.