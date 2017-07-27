بشاى للصلب ترفع سعر طن الحديد إلى 11.2 ألف جنيه

عمر سالمأعلنت شركة بشاى للصلب زيادة أسعار منتجاتها بداية من 28 يوليو الحالى، عند 10720 جنيهًا أرض مصنع، لتصل إلى نحو 11.2 ألف للمستهلك، بدلًا من 10900 جنيه، بداية الأسبوع، وتعد تلك الزيادة الثانية خلال خمسة أيام. قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وك

عمر سالم

أعلنت شركة بشاى للصلب زيادة أسعار منتجاتها بداية من 28 يوليو الحالى، عند 10720 جنيهًا أرض مصنع، لتصل إلى نحو 11.2 ألف للمستهلك، بدلًا من 10900 جنيه، بداية الأسبوع، وتعد تلك الزيادة الثانية خلال خمسة أيام.



قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن تمت زيادته عند 10720 أرض المصنع، مضافًا إليه سعر النولون “النقل” بدلًا من 10620 جنيهًا منذ 5 أيام.



وأوضح، فى تصريحات، لـ”المـال”، اليوم الخميس، أن سعر الطن للتجار سيصل لنحو 10900 جنيه، على أن يصل للمستهلك بـ11.2 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الشركات ملتزمة نسبيًّا بالتسليمات، كما أن هناك ارتفاعًا فى أسعار الخامات، فقد وصل سعر طن البيليت إلى 455 دولارًا، بالإضافة إلى أن قلة المعروض بالسوق فى الوقت الحالى هى سبب رفع الأسعار.