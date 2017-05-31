بشاى للصلب ترفع سعر طن الحديد إلى ١٠ آلاف جنيه

عمر سالم: أعلنت شركة بشاى للحديد والصلب عن زيادة أسعار منتجاتها لشهر يونيو عند 10050 جنيهًا للطن للمستهلك، مقابل ٩٩٠٠ جنيه منذ منتصف مايو. وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن شركته أرسلت إخطارًا لوكلائها تخطرهم بأن…

عمر سالم:

أعلنت شركة بشاى للحديد والصلب عن زيادة أسعار منتجاتها لشهر يونيو عند 10050 جنيهًا للطن للمستهلك، مقابل ٩٩٠٠ جنيه منذ منتصف مايو.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن شركته أرسلت إخطارًا لوكلائها تخطرهم بأن سعر الطن تمت زيادته عند ٩٩٠٠ جنيهًا للطن للتجار بداية من ١ يونيو.



وأضاف الدجوى، فى تصريحات لـ”المال”، أن الشركة أعلنت أن سعر الطن للمستهلك يصل إلى ١٠٠٥٠ جنيهًا للطن، لافتا إلى أن تراجع استيراد الخامات وتراجع الحديد المستورد، والدولار ساهما فى ارتفاع أسعار الحديد.