«بشاليهات وهمية».. القبض على شخص نصب على المواطنين بإعلانات عبر «فيس بوك»

ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير حجز شاليهات بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك عقب تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلاغًا من عدد من المواطنين بتضررهم من تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من خلال تدشين أحد الأشخاص العديد من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إيهام ضحاياه بتوفير حجز شاليهات بأسعار مختلفة والتواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحصل منهم على مبالغ مالية عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات الإتصالات.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع، وتبين أنه شخص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو في محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، وباستهدافه أمكن ضبطه.

وعُثر بحوزته على مبلغ مالي، هاتف محمول بفحصه فنيًا، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للوقائع المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للوقائع المنوه عنها بقصد النصب على المواطنين لتحقيق مكاسب مالية، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.