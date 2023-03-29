بشارة رئيسا لشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية في القاهرة

عقدت شعبة الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية بالقاهرة الجمعية العمومية لاختيار مجلس الإدارة الخاص بها.
وأسفرت الجمعية العمومية لشعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية عن انتخاب الدكتور عادل بشارة رئيسًا لمجلس ادارة الشعبة للسنوات الثلاث المقبلة.
كما تم اختيار المهندس حاتم الرومى نائب اول ، و حاتم توفيق سكرتير للشعبة.
كما تم اختيار عدد 6 اعضاء مجلس إدارة وهم:
1- المهندس خالد جاسر
2- المهندس أوديت ميشيل
3 – المهندسة غادة الجندى
-4 المهندسة مارك سمير عياد
5- المهندس محمد نجيب
6- المهندس أشرف رمضان أبو العيش