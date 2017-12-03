بشارة تخطط لرفع طاقاتها الإنتاجية 20%

دعاء حسنى:تخطط شركة بشارة للأزياء لضخ استثمارات جديدة خلال 2018، لتحديث مصانعها القائمة، عبر إضافة خطوط جديدة، تمكنها من رفع طاقتها الإنتاجية لما بين 15 و%20 مقارنة بـ2017 بهدف زيادة صادراتها، كما تعتزم بشارة زيادة عدد متاجرها التابعة محليا، فيما تنهى العام بصفقة ناجحة لإعداد تصميم الزى الفندقى لط

دعاء حسنى:

تخطط شركة بشارة للأزياء لضخ استثمارات جديدة خلال 2018، لتحديث مصانعها القائمة، عبر إضافة خطوط جديدة، تمكنها من رفع طاقتها الإنتاجية لما بين 15 و%20 مقارنة بـ2017 بهدف زيادة صادراتها، كما تعتزم بشارة زيادة عدد متاجرها التابعة محليا، فيما تنهى العام بصفقة ناجحة لإعداد تصميم الزى الفندقى لطاقم العاملين بفندق سانت ريجيس القطرى، وفقاً لمارى لويس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء، وعضو المجلس المصرى الفرنسى.

و«البشارة» هى مجموعة صناعية أنشئت عام 1960، وتضم حاليًا 6 مصانع، منها 2 للملابس الرجالى الكلاسيك وللتصدير، و2 للملابس الحريمى، ومصنع للصباغة والطباعة، فضلًا عن مصنع نسيج، ويتبع المجموعة سلسلة متاجر للملابس محليًّا معروفة باسم «BTM & MARIE LOUIS».

وكشفت لويس فى تصريحات لـ«المال»، أن شركة بشارة تخطط لزيادة خطوط إنتاجها التابعة فى المصانع القائمة حالياً، لتعظيم حجم مبيعاتها بالسوقين المحلية والتصديرية، كما تخطط للتواجد بقوة فى المعارض الخارجية وبخاصة السوق الأوروبية للترويج للمنتجات المصرية من الملابس كاملة الصنع، منها معرض «PREMIERVISON.

ولفتت لويس إلى استهداف التواجد بقوة بمنتجاتها بالسوق الإيطالية، ويجرى حاليا تبادل عينات من موديلات الملابس لمنتجات الشركة مع السوق الفرنسية تمهيدا لاختراقها.

وأكدت أن الإنتاج يتركز على توجيه %80 منه للتصدير، و%20 محليا، موضحة أن شركتها تخطط لافتتاح فروع جديدة تتبع علامتها التجارية BTM & MARIE LOUIS فى سبتمبر المقبل، وستكون بنظام الشراكة.

وقالت إن هناك خطة لاستئناف التوسع فى زيادة عدد متاجرها التابعة ، مؤكدة أن تلك الخطة كان مستهدفا تنفيذها قبل عامين، لكنها توقفت مؤقتا لرغبة الشركة التركيز على التوسع الصناعى والتصدير خلال تلك الفترة، فيما تستأنف الشركة تلك الخطة العام المقبل.

كما أكدت أن الشركة ستطلق خلال الربع الأخير من العام المقبل، حملة إعلانية موسعة للتأكيد على العلامة التجارية باسم»BTM & MARIE LOUIS.

ويتبع شركة بشارة للأزياء عدة ماركات للملابس الرجالى والحريمى أبرزها BTM، وMARIE LOUIS وBEAUTIFUL وXXL وMARIE BISHARA»، والأخيرة هى المعروفة ويسوق لها عالميا.

كما انتهت شركة بشارة للأزياء من التعاقد مع فندق سانت ريجيس الذى يعد أحد مشاريع شركة الديار القطرية، لإعداد التصميم الزى الخاص بطاقم عمل الفندق الذى سيتسلمه ديسمبر المقبل.

ويقع فندق سانت ريجيس على كورنيش النيل، وهو واحد من أهم مشاريع شركة الديار القطرية الكبيرة فى القاهرة ومن المقرر افتتاحه قريبا.

وفى سياق متصل أكدت بشارة عضو المجلس المصرى الفرنسى أن مصر وفرنسا وقعتا على اتفاق تعاون فنى وصناعى لتبادل الخبرات فى قطاع الملابس عبر المجلس التصديرى وغرفة الملابس والمنسوجات المصرية ونظيرتها الفرنسية.

وقالت لويس إن صادرات الملابس المصرية للسوق الفرنسى ضعيفة للغاية، لذا فإن هذا الإتفاق يهدف إلى زيادة التبادل التجارى والتصدير منتجات مصرية من غزل وملابس لفرنسا.

وسجلت صادرات الملابس المصرية ارتفاعا نسبته %14 خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجارى، لتبلغ 1.185 مليار دولار، مقابل 1.043 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لاحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.

وتستحوذ فرنسا على قرابة %22 من صادرات الملابس المصرية، اذ بلغت صادرات مصر من الملابس للسوق الفرنسى وحده 41 مليون دولار خلال فترة التقرير من العام الجارى مقابل 34 مليون دولار سجلتها فى ذات الفترة من العام الماضى.

ولفتت إلى أن المجلس التصديرى للملابس يبحث اختيار مصر مقرا لمعرض premiere vision، بدلا من فرنسا ، وذلك خلال معرض الأخير Destination Africa الذى أقيم فى مصر نوفمبر الماضى.