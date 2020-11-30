رياضة

بشأن كأس العالم للأندية.. رسالة من سفير نيوزيلندا بالقاهرة للنادي الأهلي

تحدث سفير نيوزيلندا عن إمكانية لعب النادي الأهلي ضد فريق ⁧أوكلاند سيتي⁩ النيوزيلندي
سمر السيد 1:57 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 1:57 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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وجه سفير نيوزيلندا بالقاهرة، جريج لويس، التهنئة للكرة المصرية والنادي الأهلي بمناسبة فوزه بلقبه التاسع والتأهل إلى كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه بموقع التدوينات المصغرة  تويتر.

وقال:” أود أن أبارك للكرة ⁧المصرية⁩ بشكل عام وللنادي ⁧الأهلي⁩ بشكل خاص بمناسبة فوزه بلقبه التاسع والتأهل إلى كأس العالم للأندية في فبراير 2021″.

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وتحدث عن إمكانية لعب النادي الأهلي ضد فريق ⁧أوكلاند سيتي⁩ النيوزيلندي في تلك البطولة العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الاستمتاع بمشاهدة هذه المباريات.

كان سفير نيوزيلندا، قد قال في تغريدة سابقة علي حسابه بموقع تويتر، إن المصريين يعشقون ⁩كرة القدم، مشيرا إلى أنه  بعد أيام ولأول مرة سيشهد نهائي ⁧دوري أبطال أفريقيا⁩ مبارة فريقي الأهلي⁩ والزمالك⁩.

وأضاف سفير نيوزيلندا، في تغريدته السابقة، أنه يشجع فريق الأهلي في تحقيقه اللقب ⁧التاسع⁩؛ بينما يأمل نائب رئيس بعثة نيوزيلندا بالقاهرة أن يحقق الزمالك لقبه ⁧السادس⁩، وتابع: في النهاية سيكون هذا هو اللقب ⁧الخامس عشر⁩ لناد مصري.

والتقي فريقا الأهلي والزمالك مساء الجمعة الماضي في المباراة النهائية بدوري أبطال افريقيا على ملعب استاد القاهرة، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2ـ1 علي الزمالك.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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