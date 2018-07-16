بشأن سوريا.. بوتين يلقى الكرة فى ملعب ترامب

أحمد صبرى أهدى الرئيس الروسي فلادمير بوتين كرة قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء المؤتمر الصحفى المنعقد بفلندا بين الرئيسين قائلا: الكرة الآن فى الملعب الامريكي فيما يخص سوريا والحرب الدائرة هناك وذلك ردا على الخلاف الأمريكي الروسي فى سوريا.وقال بوتين إنه مستعد لاستقبال لجنة للتح

أحمد صبرى

أهدى الرئيس الروسي فلادمير بوتين كرة قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء المؤتمر الصحفى المنعقد بفلندا بين الرئيسين قائلا: الكرة الآن فى الملعب الامريكي فيما يخص سوريا والحرب الدائرة هناك وذلك ردا على الخلاف الأمريكي الروسي فى سوريا.

وقال بوتين إنه مستعد لاستقبال لجنة للتحقيق حول تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المخابرات الأمريكية يجب ألا تتهم روسيا بالتدخل لان تلك الأمور يحكم فيها القضاء وليس أجهزة الشرطة والمخابرات.

وأكد أنه ما زالت هناك خلافات فى قضية ضم شبه جزيرة القرم لروسيا كما أنه عرض على ترامب تمديد عقود الترانزيت فى أوكرانيا بين البلدين والمقرر انتهاؤه العام المقبل.