بسيم يوسف: استثمارات الصناعات الكهربائية المصرية تتخطى 90 مليار جنيه

عمر سالم قال المهندس بسيم يوسف رئيس شعبة الطاقة باتحاد الصناعات، إن حجم استثمارات مصر في الصناعات الكهربائية يتخطى الـ 90 مليار جنيه، وإنها تمتلك صناعات كهربائية متقدمة في كل شيء تستطيع من خلالها سد احتياجات القارة الافريقية كاملة إذا استطعنا التسويق لها بشكل صحيح. واوضح يوسف أن ثقافة المعارض

عمر سالم

قال المهندس بسيم يوسف رئيس شعبة الطاقة باتحاد الصناعات، إن حجم استثمارات مصر في الصناعات الكهربائية يتخطى الـ 90 مليار جنيه، وإنها تمتلك صناعات كهربائية متقدمة في كل شيء تستطيع من خلالها سد احتياجات القارة الافريقية كاملة إذا استطعنا التسويق لها بشكل صحيح.

واوضح يوسف أن ثقافة المعارض بمصر في خطر شديد، وإنها تعتبر مركزا رئيسيا لعقد الصفقات ويجب استغلالها بشكل كبير، وطالب بإنشاء هيئة لتنظيم المعارض والأحداث الكبرى بمصر.

جاء ذلك أثناء مناقشة فعاليات المعرض الدولي للكهرباء والطاقة “اليكتريكس”، ومعرض الشرق الأوسط وافريقيا لمكافحة الحريق والسلامة والأمن “مفسك”، ومعرض “سولارتك” الرائد في مجال الطاقة الشمسية بمنطقة شمال افريقيا.