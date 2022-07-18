«بسيط في تصرفاته ويملك جمهورا كبيرا».. لميس الحديدي: محمد منير يعاني آلامًا نفسية

أعربت الاعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة ، عن سعادتها بعودة الكينج محمد منير للحفلات الغنائية في الاسكندرية مؤخرا بعد غيابه عنها لمدة 10 سنوات تقريبا ، وأكدت انه يعاني من آلام نفسية بفقدانه أصدقاءه المقربين منه واحدا تلو الآخر الفترة الماضية ، وذلك تسبب في انهياره بالحفل وبكائه أمام الجمهور ، الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وكأن أقربهم صديقه العازف الألماني رومان بونكا الذي رحل عن عالمنا منذ شهر وكان يرافقه في كل حفلاته الموسيقية لسنين طويلة وأهداه منير في الحفل الأخير أغنية خاصة.

كما قالت لميس إن منير بوقفته على المسرح يشعرنا بأن الفن مازال راقيا ومحترما ، حيث يملك الكينج مكانة خاصة للغاية في الغناء المصري وستظل هذه المكانة موجودة دائما ببصمته هو فقط .

حيث تسبب الكينج محمد منير في خلق حالة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة ، بعد احياؤه حفلا غنائيا كبيرا في مدينة الاسكندرية بمنطقة سيدي جابر ، وأجهش منير في البكاء على المسرح بعد تذكاره لصديق رحلته الفنية العازف الألماني الراحل رومان بونكا .

كذلك قام منير بالاعلان للجمهور أنه يعاني من حالة نفسية سيئة هذه الفترة وهو يغني ، متمنيا أن تتحسن حالته الفترة القادمة ويغني مرة ثانية في الاسكندرية .

ماجد سرور : منير لم يتمالك نفسه من البكاء لأنه في النهاية انسان

قال الموسيقار ماجد سرور للمال أن محمد منير مطرب ونجم كبير وكان لايمكن تأجيل الحفل لأن ذلك يكون صعبا للغاية ، حتى يظهر بالصورة التي بدى عليها في حفله الأخير بالاسكندرية .

ولفت الى أن زوجته تعيش حالة ” سيدي الحبايب” للمطربة الراحلة شادية لدرجة أنها بكت حينما غنتها مع الاعلامي عمرو أديب .

لذلك منير لم يتمالك نفسه من البكاء أمام الجمهور لأنه في النهاية انسان ، ومشاعره جياشة مثلنا جميعا لذلك الجمهور تفاعل مع انسانيته بدرجة كبيرة تفاعل مع منير الانسان .

وأكد سرور أن الكثيرين من الأشخاص يحبون الفنان الانسان الذي يشعرون أنه قريب منهم في مشاعره وانسانيته .

عوض بدوي : محمد منير انسان تلقائي طيلة عمره ولايحسب تصرفاته

وأعرب الشاعر الغنائي عوض بدوي أن ماحدث من الكينج محمد منير في حفله ببكاءه على المسرح شيئا انسانيا ، ويكفي أنه يحب فنه وعمله لذلك قدم هذا الحفل الكبير نزولا على رغبة الجماهير التي تحبه بدرجة كبيرة .

وأكد أن محمد منير انسان تلقائي طيلة عمره ولايحسب تصرفاته ، فهو طيب وعفوي ذلك خرج منه هذا التصرف بشكل بسيط .

وتابع قائلا أن الكينج لازال يملك قاعدة جماهيرية كبيرة رغم غيابه الطويل ، وهو الأكثر جماهيرية في جيله وأقواهم نجاحهم وانتشارا .