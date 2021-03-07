بسنت فهمي تطالب المحافظين بإعداد قوائم للمشروعات المطلوب تنفيذها فى القرى

طالبت الدكتورة بسنت فهمي ، عضو مشروع تطوير القرى والريف المصرى، المحافظين بضرورة إعداد قوائم لكافة المشروعات المطلوب تنفيذها سواء إنتاجية أو خدمية أو تعليمية بكل محافظة على حدة.

وأشارت خلال كلمتها فى اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم، إلى عرض تلك القوائم على جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، لكى يختار كل واحد منهم المشروع الذى يود القيام به فى مسقط رأسه.

وحثت المصريين بالخارج بالمساهمة فى المشروع، كما طالبت طلبة المدارس والجامعات بالمشاركة عن طريق زراعة الأشجار المثمرة ودهان واجهات المنازل وتجميل الحدائق.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، ويستفيد منه نحو 18مليون مواطن.

وتصل القرى المصرية المستهدف تطويرها “4741 قرية” وتوابعها “30888”عزبة وكفرا ونجعا، في إطار التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.

وينفذ المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا للمعايير الآتية: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.