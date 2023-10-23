بسنت شوقي تشارك أحمد الفيشاوي لأول مرة في فيلم جديد

تشارك لأول مرة الفنانة بسنت شوقي، في عمل سينمائي أمام النجم أحمد الفيشاوي لأول مرة “السيستم”، والفيلم تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم نسرين طافش.

كما تقوم بسنت شوقي أيضا ببطولة مسلسل “العودة” مع النجم شريف سلامة، وسيتم تصويره في العديد من الأماكن بالقاهرة بجانب محافظة الأفصر خلال الأيام القادمة، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم تارا عماد وحمزة العيلي وصفاء الطوخي.

حيث شاركت بسنت شوقي مؤخرا في بطولة فيلم “فوي فوي فوي”، مع زوجها النجم محمد فراج تأليف وإخراج هشام هلال وإنتاج فيلم كلينك لمحمد حفظي وفوكس movies”.