بسنت حميدة توقع عقد رعاية مع «إيفا فارما» في إطار استعداداتها لـ «أولمبياد باريس 2024»

وقعت اللاعبة بسنت حميدة، بطلة مصر وأفريقيا في ألعاب القوى، عقدا جديدا لرعايتها بواسطة شركة “إيفا فارما” -إحدى شركات الأدوية المصرية- وذلك في ضوء المسئولية المجتمعية للشركة.

وحصلت بسنت حميدة على ميداليتين ذهبيتين خلال مشاركتها في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في مدينة وهران الجزائرية العام الماضي، كما فازت بالعديد من الميداليات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال بيان للشركة إن بسنت حميدة، عبرت عن سعادتها لبدء وجود اهتمام بالرياضيين المصريين في الألعاب الفردية، بعد غياب الاهتمام أو الرعاية لهم من كبرى الشركات الوطنية في السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن هذا الدعم بمثابة دفعة إضافية لها سعيًا للفوز بميدالية أوليمبية لمصر في «أولمبياد باريس 2024».

وقالت إن رحلة الرياضى شاقة وتحتاج إلى امكانيات ودعم، معربة عن سعادتها بأن شركة إيفا فارما قررت مشاركتها فى تلك الرحلة، وأن هذا دعم معنوى قبل أن يكون دعم مادى.

وأضافت أن ما يزيد فرحتها هو إصرار شركة إيفا فارما على دعم رياضية مرأة، لأن طريق المرأة فى الرياضة أصعب وعوائقه أكثر، معربة عن أملها أن تستطيع شراكتها مع إيفا فارما فى تغيير الفكر وأن تكون الرياضة هى أسلوب حياة وليست مسابقات فقط.

وأكدت بسنت حميدة، أنها تسعى لرفع اسم مصر عاليًا في العديد من المسابقات الرياضية، مشددة على الدعم الكبير الذي توليه الدولة لإعدادهم لـ«أولمبياد باريس 2024»، للمشاركة المشرفة والحصول على ميداليات في المسابقة الأوليمبية، مشيرة إلى أهمية دعم كبرى الكيانات الوطنية للأبطال الرياضيين المصريين.

من جهته، أكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، الراعية للاعبة بسنت حميدة، حرص الشركة على دعم عدد من الأبطال الرياضيين المصريين، لافتًا إلى أن «إيفا» سبق وأن وقعت بروتوكول تعاون في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لرعاية العديد من فعاليات والأنشطة الرياضية في مصر.