بسمة بوسيل تثير الجدل مرة ثانية بعد أنباء انفصالها عن تامر حسني

أثارت زوجة النجم تامر حسني الفنانة المغربية بسمة بوسيل الجدل مجددا الساعات الماضية ، بعد الغاء متابعتها لحساب زوجها تامر حسني الرسمي ” انستجرام” ، بالاضافة لحذف جميع صورهما معا من حسابها مما أثار تساؤلات عديدة من الكثيرين وتكهنات بحدوثت أنفصال تم بينهما .

زاد الأمر تأكيدا بالنسبة للجمهور بعد قيام بسمة بوسيل بنشر ستوري عبر حسابها انستجرام ” تتحدث فيهما عن الظلم والشر الذي يخرج من شخص ما في حياة الإنسان”.

ولم يرد تامر حسني على شائعات الانفصال حتى الآن، ولم يُلغِ متابعة زوجته على “إنستغرام” حتى الآن .

وأثار الثنائي جدلا واسعا في فبراير الماضي، بعدما انتشرت العديد من الشائعات حول انفصالهما، وتليها شائعات ارتباط تامر حسني بجليلة المغربية بعدما أعلنت عن ارتباطها دون الكشف عن هوية العريس، ولكنها وضعت في الخلفية أغنية لتامر حسني.

وكعادته رد تامر حسني على تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة عن طريق نشر صورة تجمعه ببسمة، وعلق قائلا: “مع زوجتي حبيبتي”.