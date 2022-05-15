بسعر 997 دولارًا.. سامسونج تطلق إصدار ميوزيك تايجر من جالاكسي زد فولد 3 غدًا

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الأحد أنها ستطلق إصدارًا محدودًا من هاتفها “جالاكسي زد فولد-3” بالتعاون مع العلامة التجارية المحلية للتصميم ميوزيك تايجر “Muziktiger”، بحسب وكالة يونهاب.

ستبدأ مبيعات جالاكسي زد فولد-3 بدءا من غد الإثنين بسعر 1,280,400 وون (997 دولارا). وتأتي النسخة بغطاء شفاف وإكسسوارات ميوزيك تايجر، بما يشمل حلقة مفاتيح وماسك خلفي للهاتف.

الإصدار الجديد سيتاح على موقع سامسونج

سيتاح الإصدار الجديد على موقع سامسونج للإلكترونيات، ومتجر جالاكسي كامبوس ومنصات التجارة الإلكترونية المحلية جي-ماركت وأوكشن.

يُشار إلى أن “ميوزيك تايجر” هي علامة تصميم كورية اكتسبت شعبية بشخصية النمر السمين “العاطل عن العمل”، وتبيع مجموعة متنوعة من المنتجات بدءا من الأدوات المكتبية وملحقات السماعات وحتى أدوات المطبخ.

في أبريل، بيع إصدار جالاكسي زد فليب 3 بوكيمون في خلال 5 دقائق من إطلاقه في السوق الكورية، بعد النجاح الكبير الذي حققته المخبوزات التي تحمل صورة البوكيمون .

سامسونج تتعاون مع مجموعة واسعة من المصممين والعلامات التجارية

تتعاون سامسونج أكبر شركة مصنعة للهواتف المحمولة في العالم مع مجموعة واسعة من المصممين والعلامات التجارية كجزء من جهودها لاستهداف المستهلكين الشباب المنجذبين للصيحات الجديدة وتوسيع نظامها البيئي من الملحقات وحافظتها من المنتحات المحمولة محدودة الإصدار.

ففي سبتمبر، تعاونت مع ماركة الأزياء الأمريكية “ثوم بارون” ، لتطلق جالاكسي واتش 4 كلاسيك إصدار ثوم براون. كما أطلقت إصدارا محدودا من جالاكسي واتش 4 وسماعات جالاكسي 2 اللاسلكية الشهر التالي، بالتعاون مع مايسون كيتسوني “Maison Kitsune”، شركة الأزياء الإلكترونية الفرنسية اليابانية.

وأطلقت في 2015 إصدار الرجل الحديدي من هاتف جالاكسي جي 6 إيدج بالتعاون مع “مارفل”.

إعلان جالاكسي زد فولد 3 أكثر تأثيرا فى العالم

وفى آواخر الشهر الماضى، تم اختيار إعلان جالاكسي زد فولد 3، الهاتف الذكي القابل للطي الذي أطلقته شركة سامسونج للإلكترونيات في العام الماضي، كأكثر إعلان مؤثر في العالم من قبل مجموعة الاستشارات العالمية “القنطار”.

وقالت مصادر إن الإعلانات الخارجية والورقية لجالاكسي زد فولد 3 احتلت المرتبة الأولى في حفل جوائز الفعالية الإبداعية 2022 (Creative Effectiveness Awards) من قبل مجموعة القنطار التي تتخذ من لندن مقرا لها.

سامسونج وجوجل يتعاونان فى إنتاج إعلان جالاكسي زد فولد 3

وتم إنتاج إعلان جالاكسي زد فولد 3 بصورة مشتركة بين سامسونج وجوجل، وطرح فكرة تؤكد على خصائص الهاتف القابل للطي تحت شعار “المستقبل أمامك”.

كما جاء الإعلان التلفزيونى الخاص بالكمبيوتر المحمول “جالاكسي بوك برو 360” لشركة سامسونج في المركز التاسع في قطاع الإعلانات التلفزيونية.

وحددت المجموعة الإعلانات الفائزة بناء على تقييمات المستهلكين لأكثر من 13 ألف إعلان تلفزيوني ورقمي وورقي وخارجي تم إجراؤها في 75 دولة في العالم خلال العام الماضي.