بسعر 88 دولارًا.. سامسونج تطرح سماعة جالاكسي بدز FE في الأسواق المحلية

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الخميس إنها ستطرح سماعة “جالاكسي بدز FE” اللاسلكية في السوق الكورية يوم 18 أكتوبر.

وتأتي السماعة اللاسلكية باللون الأبيض ولون جرافيتي يمكن شراؤها في الأسواق المفتوحة مثل سامسونج دوت كوم، وسامسونج ستور، وكوبانج، وشارع 11. ويبلغ سعرها 119 ألف وون (حوالي 88.8 دولارا أمريكيا).

وقالت سامسونج إن “جالاكسي بدز FE” توفر صوتا غنيا في أي مكان بفضل وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) القوية والصوت الجهير القوي.

وتتميز السماعة الجديدة بتحسين جودة صوت المكالمة من خلال تقنية “بيمفومنج” باستخدام 3 ميكروفونات والتي تضمن إرسال واستقبال الإشارات بقوة في اتجاه محدد، وتقليل الضوضاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.