بسعر 770 دولارا.. «سامسونج» تطرح «جالاكسي إس 20 إف إي» بالأسواق المحلية

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنه سيتم طرح طراز ذي ميزانية محدودة من هاتفها الذكي “جالاكسي إس 20” في الأسواق المحلية الأسبوع المقبل، حيث تهدف عملاق التكنولوجيا إلى زيادة مبيعات هواتفها وسط جائحة كوفيد-19، بحسب وكالة يونهاب.

وسيُعرض “جالاكسي إس 20 إف إي” Galaxy S20 Fan Edition بالسوق المحلية يوم 16 أكتوبر بسعر 899,800 وون (770 دولارا )، وفقا لشركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم.

تم طرح “جالاكسي إس 20 إف إي” بالأسواق العالمية في 23 سبتمبر

وتم إطلاق “جالاكسي إس 20 إف إي” الذي كشفت عنه الشركة في 23 سبتمبر، على مستوى العالم ، لكنها قررت طرح الجهاز في السوق المحلية بعد انتهاء عطلة عيد الشكر “تشوسوك”.

ويتميز “جالاكسي إس 20 إف إي” بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع تقنية “تيترا بينينغ” (Tetra binning) لالتقاط صور أكثر حيوية.

ويحتوي “جالاكسي إس 20 إف إي” الذي يدعم شبكة الجيل الخامس (5G)، على شاشة “انفينيتي-أو سوبر أموليد” (Infinity-O Super AMOLED) بقياس 6.5 بوصة مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، كما يحتوي على بطارية بسعة 4,500 مللي أمبير في الساعة.

وسيأتي “جالاكسي إس 20 إف إي” بـ 5 ألوان – الأحمر والخزامي والأخضر الفاتح والأزرق والأبيض – في السوق المحلية.

وكشفت “سامسونج للإلكترونيات” نهاية سبتمبر الماضى عن نموذجها منخفض التكلفة للهاتف الذكي الرائد “جالاكسي إس20” (Galaxy S20)، حيث تهدف الشركة الكورية الجنوبية العملاقة إلى تعزيز مبيعات الهواتف الذكية، وسط تفشي الجائحة العالمية.

تم تصميم الهاتف لتقديم المميزات المفضلة لسلسلة “إس 20”

وتم تصميم الهاتف “جالاكسي إس20 إف إي” لتقديم المميزات المفضلة لسلسلة “إس 20” بسعر مناسب أكثر، وفقًا للشركة التي كشفت عن الهاتف في حدث “Galaxy Unpacked for Every Fan”، الذي تم تنظيمه عبر الإنترنت.

وبذلك أصبح لدى شركة الهواتف الذكية الرائدة في العالم أربعة طرازات في سلسلة “جالاكسي إس20″، والتي ظهرت لأول مرة في فبراير الماضي مع طراز إس20 المبتدئين، وإس20 للمتوسطين، وإس20 ألترا.

ويبدأ سعر “إس20 إف إي” الذي يدعم شبكات الجيل الخامس من 699 دولارًا ، وهو أرخص بمقدار 300 دولار عن هاتف إس20 القياسي.

وقال “روه تيه-مون”، رئيس أعمال اتصالات الهواتف المحمولة لدى سامسونج: «نتحدث باستمرار إلى جمهورنا ونستقبل تعليقاتهم، واستمعنا إلى أكثر ما أعجبهم في سلسلة “جالاكسي إس20” وأكثر المميزات استخدامًا».

الهاتف “إس20 إف إي” امتداد لعائلة “إس20

وأضاف أنَّ «الهاتف “إس20 إف إي” يعد امتدادًا لعائلة “إس20″، وهو بداية طريقة جديدة لجلب ابتكارات هادفة لعدد أكبر من الأشخاص».

ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، كما يتميز بكاميرا ثلاثية خلفية مع لاقط أساسي بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابكسل.

كما يحتوي الهاتف على شاشة مقاس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت ، ويمكن توسيعها إلى 1 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة المصغرة (microSD).

ويأتي الهاتف في ستة ألوان: الأحمر والبرتقالي والبنفسجي والأخضر والأزرق الغامق والأبيض.

ومن المتوقع أن يتنافس هاتف “إس20 إف إي” مع سلسلة هواتف “آيفون 12”.