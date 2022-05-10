بسعر 69 ألف جنيه للمتر.. طرح قطعة أرض بنشاط تجاري في الشيخ زايد

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري للبيع في مدينة الشيخ زايد وامتداداتها خلال شهر مايو الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 2312 مترا مربعا.

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 69255 ألف جنيه لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 160.117.560 جنيه.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تتجاوز المساحة البنائية 40% من إجمالي مساحة الأرض.

وأن يتكون الارتفاع من بدروم ودور أرضي و3 أدوار متكررة مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام القطعة، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ استكمال الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية. \

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضى وفقا لآلية التخصيص الفورى وذلك بداية من يوم 1 إلى 15 فى كل شهر، وتطبق الهيئة هذه الآلية منذ مارس 2019.

ومنذ مارس 2019 أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة.