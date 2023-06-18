بسعر 64 ألف دولار.. كيا تطرح سيارة «EV9 الكهربائية» في الأسواق المحلية

أعلنت شركة كيا ، ثاني أكبر الشركات الكورية لتصنيع السيارات، اليوم الأحد أنها ستطلق سيارة إي في 9 الرياضية متعددة الاستعمالات الكهربائية بالكامل في السوق المحلية خلال هذا الأسبوع، كجزء من جهودها للتحول إلى السيارات الكهربائية، بحسب وكالة يونهاب.

تعد السيارة التي تضم ثلاثة صفوف من المقاعد ثاني سيارات كيا المجهزة بمنصة هيونداي للسيارات الكهربائية، المسماة إي-إي إم بي، بعد سيارة إي في 6، التي أطلقت عام 2021.

تأتي سيارة الدفع الثنائي ببطارية بقوة 99.8 كيلووات ساعة، يمكنها السفر 501 كيلومتر بشحنة واحدة. وأوضحت الشركة في بيان أن طراز الدفع الرباعي متوفر كذلك.

يتراوح سعر السيارة، التي من المقرر إطلاقها غدا الإثنين ما بين 73 مليون وون و82 مليون وون (57,000 دولار 64,000 دولار) بناء على الكماليات.

تخطط كيا لإطلاق إي في 9 تدريجيا في أوروبا والولايات المتحدة وأسواق أخرى في النصف الثاني. كما تعتزم إنتاج 100 ألف وحدة سنويا من السيارة الجديدة في مصنع كيا أوتولاند في كوانغ ميونغ، جنوب سيئول للمبيعات العالمية.

وتهدف الشركة لبيع مليون سيارة كهربائية في 2026، وتوسيع مجموعتها من السيارات الكهربائية بـ15 نموذجا جديدا بحلول 2027.

وتخطط لإضافة إي في9- جي تي-لاين، وإي في9-جي تي عالية الإداء لتعزيز مجموعتها من السيارات الكهربائية في الربع الثالث. يتبنى نموذج جي تي-لاين تصميم موديلات جي-تي مع تلبية متطلبات العملاء المتنوعة.