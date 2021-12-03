بسعر 5555 جنيهًا للمتر.. طرح قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل في المنصورة الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض للبيع بنشاط عمراني متكامل، على مساحة 16 فدانًا، فى مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بآلية التخصيص الفوري التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من 2019.

وتضمنت اشتراطات البيع التى أعلنت عنها الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني، أن قطعة الأرض تقع بالمرحلة الثالثة غرب المرحلة الأولى، في مدينة المنصورة الجديدة، وتتكون من أرضي و5 أدوار علوية للعمارات، ويسمح بإقامة غرف أسطح لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى.

وأعلنت الهيئة أن سعر المتر يبلغ 5555 جنيهًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 373.2 مليون جنيه.

وأضافت المجتمعات العمرانية أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ استلام القطعة، كما يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وهي عبارة عن 10% تم سدادها و15% تلتزم الشركة بسداها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء.

وتابعت هيئة المجتمعات العمرانية في اشتراطات البناء ‏على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.