بسعر 550 جنيها.. تعرف على مواصفات أول هاتف لنوكيا صنع فى مصر

حصلت بوابة المال على المواصفات الفنية لأول هاتف فيتشر فون من إنتاج شركة hmd المالكة للعلامة التجارية الفنلندية نوكيا، والذي يحمل اسم NOKIA 110 تحت شعار صُنع فى مصر بسعر يصل إلى 550 جنيهًا.

يأتي هاتف nokia 110 مزودًا بذاكرة داخلية 4 ميجابايت، ورامات 4 ميجابايت، يمكن أن تستوعب 2000 اسم، و500 رسالة، مع دعم لاستخدام كارت للتخزين، بالإضافة إلى كاميرا QVGA مع تصوير فيديو، ويتوافر الهاتف بألوان الأزرق المائل للأخضر والذهبي الروز.

بالإضافة إلى شاشة مقاس 1.77 بوصة بتقنية QQVGAk، وبطارية بقدرة 800 مللي أمبير، كما يتضمن أيضًا راديو إف إم، ومنفذ سماعة 3.5 ملي، ويتيح للمستخدم تركيب 2 شريحة اتصال.

كانت شركة إتش إم دي العالمية المالكة للعلامة التجارية Nokia العالمية قد وقّعت اتفاقية تعاون، فى أغسطس الماضي، مع شركة اتصال للصناعات المتطورة EAI فى مصر؛ بهدف تصنيع مليون جهاز محمول مختلفة الطراز ما بين هواتف تقليدية Feature Phone وهواتف ذكية Smart Phone، وذلك خلال العام الحالي مع تضاعف الإنتاج خلال الفترة المقبلة.