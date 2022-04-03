طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري إداري سكني للبيع في مدينة دمياط الجديدة خلال شهر أبريل الجاري، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 696 متر مربعا.

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 47800 جنيه، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 33268 .مليون جنيه.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تتجاوز النسبة البنائية لقطعة الأرض عن 60% من المساحة الإجمالية

وأن يتكون الارتفاع من دور أرضي و 3 أدوار متكررة، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

جدير بالذكر أن الهيئة تبنت آلية التخصيص الفوري في طروحاتها منذ شهر مارس عام 2019.