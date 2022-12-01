بسعر 4445 جنيها للقنطار.. 10 شركات تفوز بأكبر مزاد قطن بالبحيرة

فازت 10 شركات عاملة فى مجال تجارة الأقطان بأكبر مزاد فى محافظة البحيرة الأربعاء، بكميات 44942 قنطارا، وبلغ سعر القنطار 4445 جنيها لصنف «جيزة 86»، مقابل 4420 فى جلسة الأحد الماضى بزيادة 25 جنيها.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» استمرار هيمنة شركة «أبو مضاوى» على مزادات الأقطان بالمحافظات، إذ استحوذت على 13581 قنطارا، تلتها «ألكان» 7610 قناطير، ثم «مصر لحليج الأقطان» 6316 ، و«عياد» 4654 و«النيل» 4572.

وأضافت المصادر أن شركة «دلتا مصر» حققت المرتبة السادسة بحصيلة سجلت 3716 قنطارا، تبعتها «الإخلاص» 1871، ثم «المتحدة» 1401 و«بلال» 836، وأخيرا «المجد» 385.

وأوضحت أن سعر فتح المزاد جاء بـ 4214 جنيها، وتم تنظيمه فى 23 مركز تجميع فى 8 مراكز هى (كفرالدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، الدلنجات، المحمودية، وإدكو، وشبراخيت، النوبارية).

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تلقى تقريرا من الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، حول أسعار قنطار القطن فى بعض مزادات محافظات الدلتا.. مبينا أن عدة جلسات فى بعض المحافظات شهدت ارتفاعا فى الأسعار التى جاءت عن النحو التالى (جيزة 94 بـ 5050 جنيها، وجيزة 97 بنحو 4900 جنيه، وجيزة 96 بـ 6100 جنيه).

وقال «عبدالعظيم» إنه تم تسويق 300 ألف قنطار من خلال المنظومة الجديدة لتداول الأقطان من جميع الأصناف وبأسعار مجزية، وتسليمها لمراكز التجميع، وتنافست أكثر من 20 شركة على الشراء.

يذكر أنه قد تم فتح مراكز التجميع الأربعاء، لاستقبال باقى الأقطان بمحافظات (البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية والشرقية ودمياط والمنوفية والغربية والإسماعلية وبورسعيد).

يشار إلى أن وزير الزراعة كان قد كلف وكيل مركز البحوث الزراعية بمتابعة عمليات التسويق للقطن، وحل كل المشكلات التى تواجه التسويق لضمان حصول المزارع على أعلى سعر.