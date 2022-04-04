أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر موقعها الإلكتروني عن طرح قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري للبيع في مدينة الشيخ زايد وامتداداتها خلال شهر أبريل الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأشارت بيانات الهيئة إلى أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 947 مترًا مربعًا.

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 41795 جنيهًا، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 39.579 مليون جنيه.

واشترطت هيئة المجتمعات العمرانية ألا تتجاوز النسبة البنائية لقطعة الأرض 50% من المساحة الإجمالية، وأن يتكون الارتفاع من بدروم ودور أرضي ودور أول، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تُحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وفقًا لموقع الهيئة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلَنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.