بسعر 41 ألف جنيه للمتر.. طرح قطعة أرض بنشاط تجاري إداري في دمياط الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري إداري في مدينة دمياط الجديدة خلال أكتوبر الحالي، للبيع بآلية التخصيص الفوري. وأوضحت الهيئة، من خلال البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني، أن المساحة الإجمالية لقطعتي الأرض تبلغ 417 مترًا مربعًا.

وأشارت الهيئة إلى أن سعر متر قطعة الأرض يبلغ 41390 جنيهًا، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 17 مليونًا، و259 ألف جنيه.

واحتلّت مدينة دمياط الجديدة المكانة الثانية، بعد القاهرة الجديدة، من حيث سعر المتر للأرض المخصصة لنشاط تجاري إداري.

ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات البنائية تتمثل في ألا تتعدى النسبة البنائية نحو 40% من مساحة قطعة الأرض، وأن يتكون الارتفاع من أرضي محلات وميزانين وثلاثة أدوار، بما لا يخالف قيد الانتفاع.

وووفقًا للهيئة، تبلغ مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات، تُحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض.

وحول آلية السداد، يلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدَّمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلَنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

كان مجلس إدارة الهيئة قد أقرّ آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدَّمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حوالى 129 قطعة أرض فى 29 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري، خلال شهر أكتوبر الحالي.

وشملت طروحات الهيئة الإعلان عن بيع 9 قطع أراض مخصصة لنشاط عمرانى متكامل، تتوزع فى 8 مدن جديدة، بواقع واحدة فى كل من المنصورة الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، وطيبة الجديدة، وتوشكى الجديدة، والعبور، وقطعتيْ أرض فى القاهرة الجديدة.

وعلى صعيد طروحات الأراضي ذات الأنشطة التجارية الإدارية، خلال أكتوبر الحالي، بلغ عدد الأراضي المطروحة نحو 37 قطعة أرض، تتواجد فى 15 مدينة جديدة، بواقع قطعتين فى مدينة دمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، ومدينة 15 مايو، وقنا الجديدة، وملوي الجديدة وأسيوط الجديدة،

و3 قطع فى القاهرة الجديدة، والعبور، وبنى سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، و4 قطع أراض فى مدينة بدر، وأسوان الجديدة، وواحدة فى مدينة السادات.