بسعر 37 ألف جنيه للمتر.. «المجتمعات العمرانية» تطرح قطعة أرض في القاهرة الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري للبيع في مدينة القاهرة الجديدة خلال شهر أبريل الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأشارت بيانات الهيئة إلى أن مساحة قطعة الأرض تبلغ 1013 مترًا مربعًا.

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 37735 جنيهًا، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 38.225 مليون جنيه.

واشترطت هيئة المجتمعات العمرانية ألا تزيد النسبة البنائية لقطعة الأرض على 40% من المساحة الإجمالية

وأن يتكون الارتفاع من بدروم ودور أرضي و2 دور متكرر، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ تسلم قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

جدير بالذكر أن الهيئة تبنت آلية التخصيص الفوري في طروحاتها منذ شهر مارس عام 2019.