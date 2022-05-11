بسعر 3615 جنيه للمتر.. طرح 25 قطعة أرض مخصصة لنشاط المخازن في القاهرة الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 25 قطعة أرض مخصصة لنشاط مخازن في مدينة القاهرة الجديدة خلال شهر مايو الجاري، وبآلية التخصيص الفوري.

وأشارت بيانات الهيئة أن قطع الأراضي المخصصة لنشاط مخازن-ماعدا الدوائي- تتراوح مساحتها بين 1288 متر إلى 1758 متر مربع.

وطبقاً للهيئة، هناك ظهور لافت وسيطرة لطروحات المخازن، إذ أعلن عن طرح ما يعادل 36 مخزناً يتوزعوا في ثماني مدن جديدة وهي القاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، الشروق، العاشر من رمضان، أسيوط الجديدة، قنا الجديدة، اخميم الجديدة، السويس الجديدة.

وجاءت القاهرة الجديدة لتسجل أعلى سعر لبيع الأرض المخصصة لنشاط مخازن ماعدا دوائي، ليصل سعر المتر الواحد لـ 3615 جنيه.

وسيطرت القاهرة الجديدة على معظم طروحات الهيئة خلال مايو الجاري، وذلك بواقع 32 قطعة أرض تتنوع ما بين مخازن وأنشطة تجارية وعمرانى متكامل، بحسب بيانات الهيئة

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تزيد النسبة البنائية عن 65% من المساحة الإجمالية للأرض.

ولفتت بيانات الهيئة إلى ضرورة والإلتزام بقيود ارتفاع القوات المسلحة.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الارض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويتم استكمال نسبة السداد حتى نسبة 100% من إجمالي قيمة قطعة الأرض بالدولار الأمريكي خارج البلاد، وهي 10% تم سدادها و90% تلتزم الشركة الفائزة بسدادها في خلال شهرين من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة، أو في حالة المفاضلة، تلتزم الشركة بالسداد في خلال شهرين من تاريخ المفاضلة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي من اللجنة العقارية الرئيسية.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضى وفقا لآلية التخصيص الفورى وذلك بداية من يوم 1 إلى 15 فى كل شهر، وتطبق الهيئة هذه الآلية منذ مارس 2019.

ومنذ مارس 2019 أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة