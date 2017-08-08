سيــارات

بسعر 355 ألف جنيه.. هل تشتري تويوتا سيدان أو هيونداي إلنترا؟

أحمد شوقي أظهرت المقارنة بين مواصفات تويوتا سيدان (فول أوبشن) وهيونداي إلنترا (هاي لاين) تباينًا في بعض المواصفات رغم أن سعرهما 355 ألف جنيه. تم تزويد تويوتا سيدان بمحرك رباعي الاسطوانات سعته اللترية 1500 سي سي بعزم 141 نيوتن وقوة 107 "حصان"، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات؛ فيما
8 أغسطس، 2017 8 أغسطس، 2017

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أحمد شوقي

أظهرت المقارنة بين مواصفات تويوتا سيدان (فول أوبشن) وهيونداي إلنترا (هاي لاين) تباينًا في بعض المواصفات رغم أن سعرهما 355 ألف جنيه.

تم تزويد تويوتا سيدان بمحرك رباعي الاسطوانات سعته اللترية 1500 سي سي بعزم 141 نيوتن وقوة 107 “حصان”، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات؛ فيما تم تزويد هيونداي إلنترا بمحرك رباعي الاسطوانات أيضًا لكن بسعة 1600 سي سي بقوة 127 “حصان” وعزم 155 نيوتن.

فيما تم تزويد إلانترا بمواصفات غير متوفرة في ياريس مثل: نظام التنبيه ضد السرقة و مصابيح امامية حساسة للإضاءة فتحة سقف كهربائية غطاء للشنطة الخلفية ومخرج كهرباء وناقل حركة من الجلد وعجلة القيادة من الجلد بالاضافة الى التحكم بالمصابيح الأمامية؛ فيما تم تزويد إلنترا بوسائد هوائية للراكب الامامي.


ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين:

المواصفات

تويوتا ياريس سيدان (فول أوبشن)

هيونداي إلانترا AD هاي لاين

الوكيل

تويوتا إيجيبت

جي بي أوتو “غبور”

السعر الرسمي بالألف جنيه

355

355

سعة المحرك

1500

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

5

6

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

107

127

عزم المحرك

141

155

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

4

سعة خزان الوقود (لتر)

42

50

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

الارتفاع عن الأرض

145

150

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

لا يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

15

16

فوانيس ضباب أمامية

 يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

 لا يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

CD

MP3/ DVD

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

فتحة سقف كهربائية

لا يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

 يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

365

407

غطاء للشنطة الخلفية

لا يوجد

يوجد

مخرج كهرباء

لا يوجد

يوجد

ناقل حركة من الجلد

لا يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

التحكم في الزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

لا يوجد

        


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