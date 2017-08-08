بسعر 355 ألف جنيه.. هل تشتري تويوتا سيدان أو هيونداي إلنترا؟

أحمد شوقي أظهرت المقارنة بين مواصفات تويوتا سيدان (فول أوبشن) وهيونداي إلنترا (هاي لاين) تباينًا في بعض المواصفات رغم أن سعرهما 355 ألف جنيه. تم تزويد تويوتا سيدان بمحرك رباعي الاسطوانات سعته اللترية 1500 سي سي بعزم 141 نيوتن وقوة 107 "حصان"، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات؛ فيما

أحمد شوقي

أظهرت المقارنة بين مواصفات تويوتا سيدان (فول أوبشن) وهيونداي إلنترا (هاي لاين) تباينًا في بعض المواصفات رغم أن سعرهما 355 ألف جنيه.





تم تزويد تويوتا سيدان بمحرك رباعي الاسطوانات سعته اللترية 1500 سي سي بعزم 141 نيوتن وقوة 107 “حصان”، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات؛ فيما تم تزويد هيونداي إلنترا بمحرك رباعي الاسطوانات أيضًا لكن بسعة 1600 سي سي بقوة 127 “حصان” وعزم 155 نيوتن.

فيما تم تزويد إلانترا بمواصفات غير متوفرة في ياريس مثل: نظام التنبيه ضد السرقة و مصابيح امامية حساسة للإضاءة فتحة سقف كهربائية غطاء للشنطة الخلفية ومخرج كهرباء وناقل حركة من الجلد وعجلة القيادة من الجلد بالاضافة الى التحكم بالمصابيح الأمامية؛ فيما تم تزويد إلنترا بوسائد هوائية للراكب الامامي.



