بسعر 339.9 ألف جنيه.. هل تشتري بريليانس V5 أم مازدا 3 ؟

المال- خاص
تباع السيارتان بريليانس V5 فول أوبشن ومازدا 3 A/T Core بنفس السعر (339.9 ألف جنيه) رغم الاختلافات الفنية بينهما واختلاف بلد المنشأ، فالأولى صينية، والثانية يابانية. وفي ظل البيع بنفس السعر تبقى المنافسة بين السيارتين قائمة على أساسين، الأول بلد المنشأ، والثاني الاختلافات الفنية، فضلًا عن خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار.
فيما يلي تستعرض “المال” أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:
المواصفات
بريليانس V5 (فول أوبشن)
مازدا 3 A/T Core
الوكيل
بريليانس البافارية
جي بي أوتو غبور
السعر الرسمي بالألف جنيه
339.9
339.9
سعة المحرك
1600
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
5
4
النمط
SUV
سيدان
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
118
106
عزم المحرك
155
143
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
4
سعة خزان الوقود (لتر)
55
51
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)
7.2
6.7
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
السرعة القصوى
165
180
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
لا يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
17
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
لا يوجد
مساحات خلفية
يوجد
لا يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
لا يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
لايوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED
يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الذكي لركن السيارة
يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة
MP3/DVD
CD/CD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء خلفي
يوجد
يوجد
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
يوجد
لا يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
لا يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
يوجد
فرش جلد
يوجد
لا يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
لا يوجد
لا يوجد
ناقل حركة من الجلد
لا يوجد
يوجد
عجلة القيادة من الجلد
يوجد
يوجد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
…
المواصفات
بريليانس V5 (فول أوبشن)
مازدا 3 A/T Core
الوكيل
بريليانس البافارية
جي بي أوتو غبور
السعر الرسمي بالألف جنيه
339.9
339.9
سعة المحرك
1600
1600
ناقل الحركة
أوتوماتيك
أوتوماتيك
عدد السرعات
5
4
النمط
SUV
سيدان
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
118
106
عزم المحرك
155
143
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
4
سعة خزان الوقود (لتر)
55
51
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)
7.2
6.7
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
السرعة القصوى
165
180
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
يوجد
يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل
يوجد
يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني
لا يوجد
لا يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
17
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
يوجد
لا يوجد
مساحات خلفية
يوجد
لا يوجد
مرايات جانبية كهربائية
يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
لا يوجد
يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
لايوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED
يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
لا يوجد
لا يوجد
النظام الذكي لركن السيارة
يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة
MP3/DVD
CD/CD
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء خلفي
يوجد
يوجد
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
يوجد
لا يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
يوجد
لا يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
يوجد
يوجد
فرش جلد
يوجد
لا يوجد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
عجلة قيادة يمكن التحكم بها
يوجد
يوجد
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
يوجد
مثبت سرعة
لا يوجد
لا يوجد
ناقل حركة من الجلد
لا يوجد
يوجد
عجلة القيادة من الجلد
يوجد
يوجد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
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