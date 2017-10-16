سيــارات

بسعر 339.9 ألف جنيه.. هل تشتري بريليانس V5 أم مازدا 3 ؟

المال- خاصتباع السيارتان بريليانس V5 فول أوبشن ومازدا 3 A/T Core بنفس السعر (339.9 ألف جنيه)  رغم الاختلافات الفنية بينهما واختلاف بلد المنشأ، فالأولى صينية، والثانية يابانية. وفي ظل البيع بنفس السعر تبقى المنافسة بين السيارتين قائمة على أساسين، الأول بلد المنشأ، والثاني الاختلافات الفنية، فض
16 أكتوبر، 2017 16 أكتوبر، 2017

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المال- خاص

تباع السيارتان بريليانس V5 فول أوبشن ومازدا 3 A/T Core بنفس السعر (339.9 ألف جنيه)  رغم الاختلافات الفنية بينهما واختلاف بلد المنشأ، فالأولى صينية، والثانية يابانية. وفي ظل البيع بنفس السعر تبقى المنافسة بين السيارتين قائمة على أساسين، الأول بلد المنشأ، والثاني الاختلافات الفنية، فضلًا عن خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار. 

فيما يلي تستعرض “المال” أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين: 

المواصفات

بريليانس V5  (فول أوبشن)

مازدا 3 A/T Core

الوكيل

بريليانس البافارية

جي بي أوتو غبور

السعر الرسمي بالألف جنيه

339.9

339.9

سعة المحرك

1600

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

5

4

النمط

SUV

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

118

106

عزم المحرك

155

143

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

4

سعة خزان الوقود (لتر)

55

51

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)

7.2

6.7

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

165

180

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا  يوجد

لا يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

16

فوانيس ضباب أمامية

 يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

لا يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لايوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

MP3/DVD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

لا يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

لا يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا  يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

ناقل حركة من الجلد

لا يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

 يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

 

المواصفات

بريليانس V5 (فول أوبشن)

مازدا 3 A/T Core

الوكيل

بريليانس البافارية

جي بي أوتو غبور

السعر الرسمي بالألف جنيه

339.9

339.9

سعة المحرك

1600

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

5

4

النمط

SUV

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

118

106

عزم المحرك

155

143

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

4

سعة خزان الوقود (لتر)

55

51

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)

7.2

6.7

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

165

180

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا  يوجد

لا يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

17

16

فوانيس ضباب أمامية

 يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

لا يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لايوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

MP3/DVD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

لا يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

لا يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

لا يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا  يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

ناقل حركة من الجلد

لا يوجد

يوجد

عجلة القيادة من الجلد

يوجد

 يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

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