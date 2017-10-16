بسعر 339.9 ألف جنيه.. هل تشتري بريليانس V5 أم مازدا 3 ؟

المال- خاصتباع السيارتان بريليانس V5 فول أوبشن ومازدا 3 A/T Core بنفس السعر (339.9 ألف جنيه) رغم الاختلافات الفنية بينهما واختلاف بلد المنشأ، فالأولى صينية، والثانية يابانية. وفي ظل البيع بنفس السعر تبقى المنافسة بين السيارتين قائمة على أساسين، الأول بلد المنشأ، والثاني الاختلافات الفنية، فض

المال- خاص

تباع السيارتان بريليانس V5 فول أوبشن ومازدا 3 A/T Core بنفس السعر (339.9 ألف جنيه) رغم الاختلافات الفنية بينهما واختلاف بلد المنشأ، فالأولى صينية، والثانية يابانية. وفي ظل البيع بنفس السعر تبقى المنافسة بين السيارتين قائمة على أساسين، الأول بلد المنشأ، والثاني الاختلافات الفنية، فضلًا عن خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار.

فيما يلي تستعرض “المال” أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:

المواصفات بريليانس V5 (فول أوبشن) مازدا 3 A/T Core الوكيل بريليانس البافارية جي بي أوتو غبور السعر الرسمي بالألف جنيه 339.9 339.9 سعة المحرك 1600 1600 ناقل الحركة أوتوماتيك أوتوماتيك عدد السرعات 5 4 النمط SUV سيدان عدد الاسطوانات 4 4 قوة المحرك 118 106 عزم المحرك 155 143 نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 5 5 عدد الأبواب 5 4 سعة خزان الوقود (لتر) 55 51 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم) 7.2 6.7 نوع الوقود الذي ينصح به 92 92 السرعة القصوى 165 180 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني لا يوجد لا يوجد نظام تنبيه ضد السرقة لا يوجد يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد مقاس الجنوط 17 16 فوانيس ضباب أمامية يوجد يوجد فوانيس ضباب خلفية يوجد لا يوجد مساحات خلفية يوجد لا يوجد مرايات جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايا الجانبية كهربائيًا لا يوجد يوجد إشارات بالمرايا الجانبية يوجد يوجد إضاءة المصابيح زنون لا يوجد لا يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد مصابيح امامية حساسة للإضاءة لايوجد لا يوجد تحكم بالمصابيح الأمامية يوجد لا يوجد إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED يوجد لا يوجد سبويلر خلفي لا يوجد لا يوجد النظام الذكي لركن السيارة يوجد لا يوجد النظام الصوتي يوجد يوجد مشغل أقراص مدمجة MP3/DVD CD/CD مدخل AUX يوجد يوجد مدخل USB يوجد يوجد بلوتوث يوجد يوجد مساند رأس أمامية وخلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي يوجد يوجد زجاج كهرباء خلفي يوجد يوجد التحكم بالزجاج بلمسة واحدة يوجد لا يوجد تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب يوجد لا يوجد التحكم في ارتفاع كرسي السائق يوجد يوجد فرش جلد يوجد لا يوجد زر تشغيل وإيقاف المحرك يوجد لا يوجد فتحة سقف يوجد لا يوجد كاميرا خلفية لا يوجد لا يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد نوع عجلة القيادة إلكتروني إلكتروني عجلة قيادة يمكن التحكم بها يوجد يوجد تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة يوجد يوجد مثبت سرعة لا يوجد لا يوجد ناقل حركة من الجلد لا يوجد يوجد عجلة القيادة من الجلد يوجد يوجد إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية يوجد يوجد قفل مركزي للأبواب يوجد …