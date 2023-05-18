بسعر 297 دولار.. سامسونج تطرح هاتف «جالاكسي أيه 24» فى الأسواق المحلية

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الخميس إنها ستبدأ غدا طرح هاتف« جالاكسي أيه 24» الترويجي في الأسواق المحلية، بحسب وكالة يونهاب.

وأوضحت أن الهاتف جالاكسي أيه 24 مجهز بالشاشة القائمة على الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي النشط، ويبلغ حجم الشاشة 164.2 ملم.

ويتميز بكاميرا رئيسية 50 مليون بيكسيل بها وظيفة تصحيح اهتزاز اليد و3 كاميرات بزاوية عريضة بـ5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، في الجانب الخلفي ، بالإضافة الى كاميرا بـ13 ميجابكسل في الوجهة الامامية.

ويحتوي على بطارية ذات سعة عالية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجا بايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وشحن سلكي يصل إلى 25 وات. يمكن إضافة سعة تصل إلى 1 تيرابايت من خلال فتحة بطاقة ميكرو أس دي.

وسيتم بيع الهاتف عبر شركات الاتصالات الثلاثة الرئيسة ابتداء من يوم غد، ويبلغ سعره 396 الف وون (297 دولار أمريكي) وله 3 ألوان من أسود وأخضر فاتح وأحمر غامق.