بسعر 29 ألف جنيه للمتر.. طرح قطعة أرض في مدينة الشيخ زايد

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطعة أرض مخصصة بنشاط تجاري إداري ترفيهي، للبيع في مدينة الشيخ زايد وامتداتها خلال الشهر الجاري ، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت الهيئة أن قطعة الأرض تقع على مساحة 80935 متر مربع بمنطقة محور كريزي ووتر.

وأشارت الهيئة إلى أن سعر المتر يبلغ 29185 جنيه.

ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات البنائية تتمثل في ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من إجمالي مساحة الأرض، وأن يتكون الارتفاع من بدروم ودور أرضي و4 أدوار متكررة، على أن يتم الإلتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى 10% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة..

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

وكان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى بها.

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية

وتضمنت التعديلات إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.

وخلال شهر سبتمبر الجاري، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 58 قطعة أرض فى 17 مدينة جديدة للبيع، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكترونى، وكالمعتاد، سيطرت الأنشطة التجارية الإدارية على طروحاتها إبان شهر سبتمبر الجارى.

وعلى عكس الشهور الماضية، جاءت مدينة العاشر من رمضان فى الصدارة الأولى من حيث عدد الأراضى المطروحة بها بواقع 9 أراض، بدلًا من مدينة القاهرة الجديدة، والتى تضمنت الإعلان عن بيع 4 قطع أراض خلال شهر سبتمبر الجاري.

واحتلت مدينة السادات المرتبة الثانية من حيث عدد الأراضى المطروحة، بواقع ثمانى قطع، وتخصص معظمها للأنشطة الصناعية.

وبالمثل في كل شهر، سجلت مدينة القاهرة الجديدة أعلى سعر لبيع المتر بنحو 50385 جنيها لقطعة الأرض ذات النشاط التجارى، وتلتها مدينة الشيخ زايد بواقع 29185 جنيها، ثم مدينة العاشر من رمضان بسعر 22 ألف جنيه للمتر الواحد