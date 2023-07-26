بسعر 27 ألف دولار.. هيونداي تطرح نموذجا مطورا من سيارة «Avante N»

طرحت شركة هيونداي موتور اليوم الأربعاء نسخة محسنة من سيارة “أفانتي إن” Avante N في الأسواق المحلية فى كوريا الجنوبية لتعزيز تشكيلة منتجاتها الراقية، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان إن سيارة السيدان المحسنة تأتي مع ناقل الحركة مزدوج القابض الرطب بـ 8 سرعات ومحرك سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 280 حصان.

وتكون السيارة المحسنة بتنانير جانبية تقلل كمية الهواء التي تمر تحت السيارة من الجوانب، وسبويلر على شكل جناح يساعد على تقليل مقاومة الصوت والهواء وفقا للشركة.

ويبلغ سعر “أفانتي إن” المحسنة 34 مليون وون (27 ألف دولار) مع طراز “أفانتي إن لاين” بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر بـ 24 مليون وون، وسيأتي الطراز ذو كفاءة في استهلاك الوقود بمحرك بنزين هجين سعة 1.6 لتر بـ 29 مليون وون.

وتبيع الشركة حاليا طرز أفانتي إن، وكونا إن، فضلا عن أفانتي إن لاين، وكونا إن لاين، وسوناتا إن لاين، وتوسان إن لاين في الأسواق المحددة. ويتم بيع طرز أفانتي باسم النترا، خارج البلاد.

وقالت هيونداي إن سيارة أيونيك 5 الكهربائية بالكامل ستضاف إلى تشكيلة العلامة التجارية “إن لاين” في وقت لاحق من هذا العام.

وتقع طرز إن لاين بين علامة “إن” عالية الأداء لشركة هيونداي وعلامة هيونداي التجارية العامة. ويوفر طرز “إن” قدرة كاملة على القيادة اليومية، بينما يوفر طرز “إن لاين” عناصر أداء مستوحاة من سيارات الطراز الأساسي.