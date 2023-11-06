بسعر 25.9 مليون جنيه.. طرح ناد رياضي في ملوي الجديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري

عرضت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض بنشاط نادي رياضي في مدينة ملوي الجديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري خلال الشهر الجاري.

وتقع قطعة الأرض على مساحة 20059 مترا مربعا، وبسعر متر يبلغ 1295 جنيها، لتسجل إجمالي قيمتها حوالي 25.9 مليون جنيه.

واشترطت الهيئة ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض .

وبالنسبة للارتفاع، يتكون من بدروم ودور أرضي ودور أول فقط بالنسبة للمباني الاجتماعية والخدمية.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع في خلال ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وفيما يتعلق بآلية السداد، يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، وهي عبارة عن 5% جدية حجز ونسبة الـ 10% الأخرى تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي عن مدة 3 أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة إلى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

وخلال الشهر الجاري، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 64 قطعة أرض تتوزع في 23 مدينة جديدة للبيع عبر آلية التخصيص الفوري خلال الشهر الحالي، وهو ما يعتبر عدد كبير إلى حد ما مقارنة بالفترة الماضية، والتي شهدت هدوء في وتيرة الطروحات على مدار شهرين أو اكثر.

وكما تعودت “المال”، فإنها تقوم بعمل رصد لجميع قطع الأراضي المطروحة، إذ تعرض مساحات ومواقع تلك الاراضي وأسعار المتر بها، بالإضافة إلى نشاطها ومدى إقبال المستثمرين عليه.

وبالمثل في الشهر السابق، استحوذت مدينة الشروق على أكبر عدد من الأراضي المطروحة خلال شهر نوفمبر الجاري، من خلال طرح ستة قطع أراضي تتنوع أنشطتها بين ما هو تعليمي وترفيهي وتجاري.

وبخصوص أعلى سعر طرح به المتر خلال نوفمبر الجاري، جاءت مدينة القاهرة الجديدة على رأس القائمة، عبر طرح قطعة أرض مخصصة بنشاط تجاري وبسعر 62 ألف جنيه للمتر الواحد.

وكالمتعارف عليه في معظم الشهور، استحوذت الأنشطة التجارية على اهتمامات وتفضيلات المستثمرين، إذ وجدنا أن نسبة كبيرة من الأراضي المطروحة بالشهر الجاري مخصصة بأغراض تجاري وإدارية وسكنية، وتتوزع في غالبية المدن تقريباً.