بسعر 25 ألف جنيه للمتر.. بيع 19 محلا تجاريا بالصالحية وطيبة الجديدتين

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إنه تم بيع 6 محال تجارية بمساحات تتراوح من (13م2 : 54م2) بموقف المدينة الإقليمي،بجلسة للمزاد العلنى، بحضور مسئولي الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، وتوفير الخدمات لسكان المدينة وزيادة فرص الاستثمار بها.

وأوضح المهندس خالد شاهين، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر مربع للمحال التجارية بأسعار تراوحت بين 20 ألف جنيه و25100 جنيه.

في سياق متصل، صرح المهندس مصطفى أحمد سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على جهاز مدينة الأقصر الجديدة، بأنه تم بيع 13 محلاً تجارياً بمساحات تراوحت من (14 م2 : 84م2)، بأنشطة مختلفة فى جلسة للمزاد العلني، لزيادة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بمدينة طيبة الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية، لافتاً إلى أنه تم بيع المتر مربع للمحال التجارية بأسعار تراوحت بين ١٣٥٠٠ جنبه و ٤٣٢٠٠ جنيه.