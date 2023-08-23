بسعر 21 ألف دولار.. كيا تطرح نسخة كهربائية من سيارة «Ray» في الأسواق المحلية

أعلنت شركة كيا، ثاني أكبر شركة سيارات في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنها ستطلق نسخة كهربائية من سيارة “راي” Ray في السوق المحلية الشهر القادم، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت كيا في بيان إن النسخة الكهربائية ستأتي مع بطارية بقوة 35.2 كيلو وات في الساعة ويمكنها السفر لمسافة لتصل إلى 233 كيلومترا بشحنة واحدة.

وستكون النسخة الكهربائية مزودة بميزات متطورة تعزز من مستوى السلامة مثل نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، وأنظمة المساعدة في تفادي الاصطدام عند النقاط العمياء.

وتتراوح أسعار النسخة الكهربائية ما بين 28 مليون وون و30 مليون وون (20,900 دولار – 22 ألف دولار) اعتمادا على الميزات (الكماليات).