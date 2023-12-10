بسعر 17 ألف جنيه للمتر.. طرح قطعة أرض بنشاط طبي في الشيخ زايد

عرضت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض مخصصة بنشاط طبي في مدينة الشيخ زايد للبيع بآلية التخصيص الفوري في ديسمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة أن قطعة الأرض تقع تحديدا بمنطقة توسعات المدينة بالقرار 230 في المدينة، وعلى مساحة 2000 متر مربع.

وحددت سعر المتر بقيمة 17075 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 34.150 مليون جنيه.

وأشارت الهيئة إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ نحو 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام القطعة.

ووضعت مجموعة من الشروط البنائية تتمثل في ألا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

وأن يتكون الارتفاع من بدروم ودور أرضي ودورين متكررين، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

آلية السداد

يتم استكمال نسبة السداد حتي 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري 10% تم سدادها ونسبة الـ 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص بالإضافة إلى ١٪مصاريف اداريه و 0.5٪ مجلس أمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة.

ويتم سداد باقي ثمن الارض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ، وعلى أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري عن مده ثلاث اشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة إلى 1% وفقاً لتعليمات وزارة المالية و 0.5% مصاريف إدارية.

طروحات الهيئة في ديسمبر

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 56 قطعة أرض، تتوزع فى 18 مدينة جديدة للبيع عبر آلية التخصيص الفوري خلال الشهر الحالي، والذي يعتبر الأخير في 2023.

وتنوعت أغراض وأنشطة تلك الأرضي المطروحة في شهر ديسمبر من عمرانى لسكني لتجاري وإداري ولفندقي وترفيهي وغيره من الأنشطة، لتلائم احتياجات ومتطلبات جميع المستثمرين والأفراد.

وبحلول شهر، تقوم الهيئة بعرض مجموعة من الأراضى المتاحة لاستقطاب المستثمرين والأفراد، وتوضيح الفرص الاستثمارية الموجودة بكل مدينة، وتخصيصها عن طريق آلية التخصيص الفورى.

يشار إلى أن الهيئة تبنت تلك الآلية منذ شهر مارس لعام 2019، وتستند على طرح الأراضى فى أول 15 يومًا من كل شهر، بعدها تبدأ عملية فض المظاريف الفنية والمالية، ومن ثم ترسية قطعة الأرض على العرض الأكثر ملاءمة.