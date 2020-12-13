بسعر 156 ألف دولار.. سامسونج تستعد لطرح تلفزيون Micro LED مقاس 110 بوصة

من المقرر الإطلاق الرسمي في الربع الأول من عام 2021

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن تلفزيون جديد بتقنية (Micro LED) حيث يستهدف عملاق التكنولوجيا المستهلكين المتميزين الذين يبحثون عن تجربة ترفيه منزلية أفضل، بحسب وكالة يونهاب.

ستطلق سامسونج التلفزيون الجديد أوائل 2021

وستبدأ الطلبات المسبقة لشراء تلفزيون سامسونج Micro LED الفاخر في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن المقرر الإطلاق الرسمي في الربع الأول من عام 2021.

وسيبلغ سعر تلفزيون سامسونج Micro LED مقاس 110 بوصة 170 مليون وون (156,400 دولار ) في السوق المحلية.

ويستخدم تلفزيون سامسونج Micro LED، رقائق LED بحجم ميكرومتر كوحدات بكسل مفردة يمكنها أيضا الإضاءة الذاتية، مما يوفر دقة أفضل ووضوح أعلى.

ولكن على عكس شاشات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء، فإنه يستخدم مادة غير عضوية تقلل من مخاوف خفوت الإنارة.

أطلقت سامسونج لأول مرة شاشة Micro LED في عام 2018

وأطلقت سامسونج لأول مرة شاشة Micro LED في عام 2018 تحت العلامة التجارية المسماة “ذا وال” للاستخدام التجاري، لكنها كانت تحاول أيضا تقديم المنتج لاستخدام السينما المنزلية أيضا.

وأضافت سامسونج، أكبر شركة لتصنيع التلفزيونات في العالم، أنها طبقت تقنية نقل متقدمة لرقائق LED لتسويق تلفزيون Micro LED الجديد ولديها حلولا آمنة لصنع أجهزة تلفزيون Micro LED أصغر.

تلفزيون Micro LED مقاس 110 بوصة يستخدم أكثر من 8 ملايين رقيقة

وقالت سامسونج إن تلفزيون Micro LED مقاس 110 بوصة يستخدم أكثر من 8 ملايين رقيقة RGB LED في مساحة 3.3 متر مربع، مما يضمن جودة دقة 4K.

وتم تجهيز المنتج أيضا بمعالج Micro AI، الذي يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقديم صفات ترقية أفضل.

ويتميز تلفزيون سامسونج Micro LED بوظيفة 4Vue، حيث يمكن للمستخدمين تقسيم الشاشة مقاس 110 بوصة إلى أربع شاشات مختلفة بحجم 50 بوصة والاستمتاع بمحتوى متعدد في نفس الوقت.

سامسونج تحافظ على مكانتها كأفضل علامة تجارية لأجهزة التلفزيون الذكية في أمريكا

على صعيد آخر، أظهر تقرير حديث أن شركة سامسونج للإلكترونيات تحافظ على مكانتها كأفضل علامة تجارية لأجهزة التلفزيون الذكية في الولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته شركة “ستاتيستا” المتخصصة في أبحاث السوق، بلغت الحصة السوقية لسامسونج للإلكترونيات 32% من السوق الأمريكية لأجهزة التلفزيون الذكية في هذا العام لتحافظ على صدارتها.

وارتفعت الحصة السوقية لسامسونج للإلكترونيات بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة مع العام الماضي.

وجاءت “ألكاتل” الصينية (14%) و”فيزيو” الأمريكية (13%) في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتجاوزت الحصة السوقية لسامسونج للإلكترونيات مجموع الحصتين السوقيتين لمنافسيها “ألكاتل” و”فيزيو”.

70% من أجهزة التلفزيون المباعة في العالم هي أجهزة تلفزيون ذكية

وقالت صناعة الإلكترونيات إن أكثر من 70% من أجهزة التلفزيون المباعة في العالم، هي أجهزة تلفزيون ذكية.

يذكر أن أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية التي تم طرحها منذ عام 2018، تدعم “أبل ميوزك” لشركة “أبل” وهي أكبر خدمة للبث الموسيقي في العالم، في حوالي 100 دولة.

وهذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها أجهزة التلفزيون الذكية من شركات أخرى خدمة “أبل ميوزك”.

وقال مسؤول في سامسونج للإلكترونيات، إن شركته تتطلع إلى اتصال أجهزة التلفزيون الذكية بجميع الأجهزة الأخرى من أجل راحة المستخدمين.

وأضاف أنه على الرغم من حالة عدم اليقين في السوق العالمية، أكدت الشركة مجددا مكانتها القوية في مجال أجهزة التلفزيون الذكية.