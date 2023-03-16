بسعر 145 جنيها للكيلو.. «سايبو تشاد» تبدأ توزيع اللحوم المبردة في القاهرة والجيزة الأحد المقبل

كشف المهندس محمد الجمال رئيس مجلس إدارة «سايبو تشاد» للإنتاج الحيواني، عن موعد بدء توزيع اللحوم المبردة التي تم توريدها إلى مصر منتصف الأسبوع الجاري على المواطنين، لافتا إلى أنه من المقرر البدء في عملية التوزيع يوم الأحد المقبل.

ووصل الإثنين الماضي أول كمية لحوم مبردة من شركة «سايبو تشاد» للإنتاج الحيواني إلى مصر عبر 3 طائرات تابعة لـ«مصر للطيران» محملة بـ150 طنا كمرحلة أولى لتوزيعها على المواطنين في المحافظات بسعر 145 جنيها للكيلو.

وأضاف «الجمال» – في تصريحات خاصة لـ«المال» – أن شركته تستهدف توزيع باكورة منتجاتها على محافظتي الجيزة والقاهرة كمرحلة أولى، لافتا إلى أن باقي المحافظات سيتم استهدافها الفترة المقبلة بعد استكمال عملية توريد الكميات المطلوبة في السوق المحلية.

وأشار إلى أن الشركة تجري استعدادتها في الوقت الحالي لتجهيز اللحوم والعربات المقرر نقلها إلى الميادين والأماكن العامة في القاهرة والجيزة، لافتا إلى أن عملية التوزيع تتم تحت إشراف الجهات الرقابية ممثلة في التموين والصحة والطب البيطري.

وتعمل شركة «سايبو تشاد» التي أنشئت عام 2020 في مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني والزراعي في دولة تشاد بتكلفة استثمارية تخطت الـ100 مليون جنيه.

وتساهم منتجات «سايبو تشاد» في خفض أسعار اللحوم المحلية بنسبة 50% نتيجة عدم استخدام الدولار في شراء الأبقار ومستلزماتها، كما أن عدم استخدام العملة الصعبة في شراء وتربية الأبقاء يساعد الشركة على شراء كميات أكبر الفترة المقبلة.

ويبلغ احتياج مصر السنوي من اللحوم مليون طن من اللحوم الحمراء ولدى مصر قرابة 650 ألف طن منتجة محليا في حين تعتمد على الاستيراد في الباقي إذ تمثل نسبة اللحوم البرازيلية كحصة من اللحوم المستوردة 60% والباقي يتم جلبه من أسواق أخرى.